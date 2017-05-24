Омская биатлонистка Яна Романова объяснила закрытие своего фонда

В ближайшее время по решению суда может быть ликвидирован благотворительный Фонд развития биатлона имени Яны Романовой, занимавшийся развитием и популяризацией биатлона в Омской области.

Управление министерства юстиции по Омской области обратилось в суд с заявлением о ликвидации Благотворительного фонда развития биатлона им. Яны Романовой. В ближайшее время станет известен вердикт суда. Как сообщила ИА "Омск Здесь" спортсменка, решение о закрытии организации она приняла сама.

- Поскольку я стала председателем омской Федерации, то решила, что те цели, которые ставились перед Фондом в момент его создания в 2014 году, будет проще воплощать в жизнь через Федерацию биатлона - развивать и популяризировать спорт, привлекать спонсоров, - говорит Яна Романова. - Кроме того, движений по счёту Фонда практически не было, спонсоров, готовых помочь нашей организации, оказалось очень мало. Поэтому и было принято такое решение.

Яна Романова - серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Сочи. В мае 2015 года заявила о завершении спортивной карьеры. Её имя попало в скандально известный доклад Ричарда Макларена, в котором заявлялось об употреблении допинга российскими спортсменами на сочинских Олимпийских играх. Сама биатлонистка говорила о чистоте своих допинг-проб.