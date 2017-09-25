"Авангард" – "Динамо" (Москва). Обзор матча

Динамовцы являются для омичей самым неудобным соперником в Континентальной хоккейной лиге. Из 25 предыдущих встреч столичные хоккеисты выиграли 17 при восьми поражениях. Нынешний чемпионат существенно обновившиеся в межсезонье "бело-голубые" начали достаточно уверенно. Особенно успешно подопечные Владимира Воробьёва действуют в гостевых играх, одержав пять побед из шести возможных.

Стартовую двадцатиминутку обе команды провели предельно аккуратно. Омичи дважды имели численное преимущество, но распечатать надёжно игравшего Александра Ерёменко не сумели. Опасный сольный проход Александра Пережогина в концовке стал, пожалуй, единственным голевым моментом в равных составах, но шайба после броска ветерана "Авангарда" угодила в штангу.

После перерыва ситуация на площадке изменилась. Подгоняемые болельщиками хозяева со стартового вбрасывания взяли игру под свой контроль, не позволяя оппонентам ни малейшей передышки. В поте лица трудился на последнем рубеже Александр Ерёменко, под стать своему голкиперу действовали и полевые игроки москвичей. Волны атак на ворота гостей накатывали одна за другой, но счёт по-прежнему не был открыт. Прекрасный момент не использовало трио Петерссон-Лемтюгов-Семёнов выкатывавшееся против одного защитника, считанных сантиметров не хватило до гола-шедевра Евгению Медведеву, в одиночку раскидавшему всю неприятельскую оборону в скоростном прорыве, как всегда остро действовало звено Валентина Пьянова. Тем не менее, забить никому из "ястребов" так и не удалось.

А вот "Динамо" на старте заключительного периода своего шанса не упустило. На 42-й минуте юркий Андрей Алексеев с правого фланга атаки сделал нацеленную передачу на Никиту Комарова, который, выиграв борьбу на пятаке у другого 19-го номера – Семёна Кошелева, в касание переправил шайбу в сетку. Этот гол так и остался единственным в матче. Не помогла "красно-бело-чёрным" и ранняя (за 2 минуты до сирены) замена вратаря. Итог – 0:1 в пользу гостей.

- Была установка сыграть от обороны, вратарь хорошо помог. Немного провалили второй период, соперник сидел, но мы терпели. Ребята именно перетерпели и забили очень важный гол. Очень тяжёлый матч, - отметил в микст-зоне наставник "бело-голубых" Владимир Воробьёв.

Очередной поединок в первенстве КХЛ "Авангард" проведёт дома 27 сентября против минского "Динамо".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 179. 25 сентября. Омск. МСК "Арена Омск". 6420 зрителей.

Авангард (Омская область) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

0:1 – Комаров (Алексеев) - 41:25.

Вратари: Фурх – Ерёменко.

Броски: 33 (12-12-9) – 23 (7-5-11).

Штраф: 2 (0-0-2) – 8 (4-2-2).

Фото: hawk.ru