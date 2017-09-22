Омского бойца Александра Шлеменко попросили сдать тест на допинг

Омский боец Александр Шлеменко готов пройти все тесты, чтобы доказать, что он "чист". Его соперник - Гегард Мусаси сделал запрос на проверку на допинг россиянина Александра Шлеменко, который станет его соперником в титульном бою Bellator 185. Голландский боец заявил, что Шлеменко был пойман на превышении уровня тестостерона ранее.

- Меня уже внепланово протестировали в США, когда мы там были с Андреем Корешковым. Я никогда не употреблял и не употребляю никаких запрещенных препаратов. Не ожидал тогда, что в цивилизованной стране может быть такой беспредел. Но я не питаю иллюзий и понимаю, что меня будут постоянно в этом обвинять, а некоторые будут считать, что я чуть ли не постоянно употреблял, - цитирует ТАСС слова омского спортсмена.

Напомним, в 2015 году стало известно, что у Шлеменко значительно превышен допустимый уровень тестостерона в допинг-пробе, которую он сдал перед поединком с Мелвином Манхуфом. Бой, прошедший в Калифорнии и завершившийся победой Шлеменко, был признан несостоявшимся. Было принято решение о дисквалификации омского спортсмена, которое он позже обжаловал.

Добавим, бой между Шлеменко и Мусаси должен состояться 20 октября.