Омского бойца Александра Шлеменко попросили сдать тест на допинг
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 08:43, последнее обновление 22 сентября 2017, 08:48  •  печать

Омского бойца Александра Шлеменко попросили сдать тест на допинг

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Его соперник по предстоящему бою Гегард Мусаси заявил, что спортсмена необходимо тщательно проверить.

Омский боец Александр Шлеменко готов пройти все тесты, чтобы доказать, что он "чист". Его соперник - Гегард Мусаси сделал запрос на проверку на допинг россиянина Александра Шлеменко, который станет его соперником в титульном бою Bellator 185. Голландский боец заявил, что Шлеменко был пойман на превышении уровня тестостерона ранее.

- Меня уже внепланово протестировали в США, когда мы там были с Андреем Корешковым. Я никогда не употреблял и не употребляю никаких запрещенных препаратов. Не ожидал тогда, что в цивилизованной стране может быть такой беспредел. Но я не питаю иллюзий и понимаю, что меня будут постоянно в этом обвинять, а некоторые будут считать, что я чуть ли не постоянно употреблял, - цитирует ТАСС слова омского спортсмена.

Напомним, в 2015 году стало известно, что у Шлеменко значительно превышен допустимый уровень тестостерона в допинг-пробе, которую он сдал перед поединком с Мелвином Манхуфом. Бой, прошедший в Калифорнии и завершившийся победой Шлеменко, был признан несостоявшимся. Было принято решение о дисквалификации омского спортсмена, которое он позже обжаловал.

Добавим, бой между Шлеменко и Мусаси должен состояться 20 октября.

Теги  •  #Bellator #Александр Шлеменко #бой

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Комментарии
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Dima Elf  •  22 сентября 2017, 09:21

Чему удивляться-то? После всемирно раздутых допинговых скандалов, провокаций в отношении российских олимпийцев, иностранцы ещё долго будут использовать этот т. н. козырь, чтобы потрепать нервы нашим спортсменам во всех видах спорта. Ну а проигравшие русским, всегда имеют возможность при общении с прессой и болельщиками, спекулировать на допинговой теме.

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