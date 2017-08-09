Александр Шлеменко стал отцом в третий раз
Общество  •   9 августа 2017, 09:50, последнее обновление 9 августа 2017, 09:58  •  печать

Александр Шлеменко стал отцом в третий раз

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Супруга омского бойца ММА Александра Шлеменко Алёна подарила спортсмену ещё одного наследника.

Радостным событием титулованный боец смешанного стиля Александр Шлеменко в соцсетях поделился сегодня, 9 августа, рано утром. "Друзья, спешу поделиться радостной новостью: я в третий раз стал отцом!" - написал спортсмен и выложил снимок с новорождённым на руках.

Напомним, что Александр и Алёна Шлеменко поженились в 2012 году. Пара воспитывает двух детей: дочь Ангелину, которая родилась в марте 2013 года, и сына Святослава, появившегося на свет в 2015 году.

Фото: https://vk.com/id8542517

Теги  •  #Александр Шлеменко

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Комментарии
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Злата Маркова  •  9 августа 2017, 10:20

Вот это стабильность! Каждые два года ребенок. Поздравления спортивной семье!

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