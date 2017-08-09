Александр Шлеменко стал отцом в третий раз

Радостным событием титулованный боец смешанного стиля Александр Шлеменко в соцсетях поделился сегодня, 9 августа, рано утром. "Друзья, спешу поделиться радостной новостью: я в третий раз стал отцом!" - написал спортсмен и выложил снимок с новорождённым на руках.

Напомним, что Александр и Алёна Шлеменко поженились в 2012 году. Пара воспитывает двух детей: дочь Ангелину, которая родилась в марте 2013 года, и сына Святослава, появившегося на свет в 2015 году.

Фото: https://vk.com/id8542517