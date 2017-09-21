Омич Константин Ушаков возглавил женскую волейбольную сборную России
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 07:11, последнее обновление 21 сентября 2017, 09:43  •  печать

Омич Константин Ушаков возглавил женскую волейбольную сборную России

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Вместе с новым главным тренером команда отправилась на чемпионат Европы.

22 сентября российские волейболистки стартуют на чемпионате Европы, куда отправились во главе с новым тренером сборной - Константином Ушаковым. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация волейбола. Вчера, 20 сентября, волейболистки вылетели в Баку, где будут отстаивать титулы, завоёванные в 2013 и 2015 годах.

- Рокировка в штабе женской сборной - плановая, в этой новости нет ничего сенсационного. Подобное развитие событий предполагалось ещё в момент повторного назначения Владимира Ивановича Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017, и при его согласии. Мы должны смотреть вперед, с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио, и обеспечивать преемственность поколений в тренерском штабе, - пояснил ВФВ Станислав Шевченко.

Константин Ушаков родился в Омске. Первым его тренером стала мать Татьяна Михайловна. Выступал на позиции связующего за сборные СССР, СНГ и России. Карьеру завершил в 43 года. В 2013 - 2014 годах Ушаков входил в тренерский штаб женской сборной, возглавляемой Юрием Маричевым.

Фото: www.volley.ru

Теги  •  #волейбол #Константин Ушаков #чемпионат Европы

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