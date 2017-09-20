"Иртыш" выиграл у "Смены" в Комсомольске-на-Амуре

Судьбу встречи решил единственный мяч, забитый "речниками" на 18-й минуте. Форвард Артём Третьяков изящным финтом обыграл защитника хозяев в штрафной площади и вынудил того нарушить правила. Для "иртышовцев" этот пенальти стал первым, назначенным с мая 2015 (!) года. К мячу подошёл Илья Мясникевич и хладнокровно пробил в правый угол.

Удерживать минимальное преимущество в счёте гостям пришлось вдесятером. С формулировкой "удар соперника ногой" на 31-й минуте с поля был изгнан Алексей Орлов. На протяжении часа игрового времени дальневосточники вели осаду неприятельских ворот, но так и не сумели пробить отлично отыгравшего Станислава Антипова. Финальный свисток судьи зафиксировал победу омичей – 0:1, ставшую для них второй в чемпионате.

Осечкой лидера воспользовался "Динамо-Барнаул", с минимальным счётом выигравший в гостях у "Сахалина". В Иркутске местный "Зенит" по всем статьям уступил "Чите" – 1:4. После сегодняшнего тура турнирная таблица Востока выглядит следующим образом: "Динамо-Барнаул" – 15 очков, "Смена" – 14, "Сахалин" – 12, "Чита" и "Зенит" – по 10, "Иртыш" – 8. Отметим, что алтайский и омский клубы провели на одну игру больше. Заключительный поединок второго круга дружина Александра Дереповского проведёт дома 1 октября против динамовцев.

ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018. Группа "Восток". 10-й тур.

"Смена" (Комсомольск-на-Амуре) – "Иртыш" (Омск) – 0:1 (0:1).

Гол: Мясникевич, 18, с пенальти (0:1).

"Зенит": Мухин, Сахно, Балдин, Харченко (Мережко, 29), Ращупкин, Ян (Левин, 39), С.Павлов (В.Павлов, 81), Плетин, Павлишин (Базаев, 33), Шведюк, Юрченко.

"Иртыш": С.Антипов, Гончаров, Мареев, Мясникевич, Смирнов, Бевза, Волчанин (Тарабанов, 78), Орлов, Юдов (Комаров, 69), Н.Антипов, Третьяков (Буланов, 60).