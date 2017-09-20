Омичей позвали в субботу на день ГТО
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 15:27, последнее обновление 20 сентября 2017, 15:50  •  печать

Омичей позвали в субботу на день ГТО

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Омичей ждут спортивные соревнования, лотерея и настольные игры, а также возможность получить знак ГТО.

В субботу, 23 сентября, с 11:00 до 16:00 на территории ФОКа на улице Дианова, 14а, состоится "День ГТО".

Для выполнения нормативов будут использоваться спортивные площадки, бассейн и территория возле ФОКа. Пройти испытания можно будет как с целью получения знака ГТО, так и в ознакомительном режиме.

В первом случае участникам нужно зарегистрироваться на портале ГТО и иметь меддопуск. Во втором - омичи не смогут участвовать в беге и плавании. Регистрация участников начнётся с 10:00.

Также рядом с ФОКом будет установлена сцена, на которой выступят омские воркаутеры, спортсмены ВМХ и мастера танца на шесте. Омичей ждут настольные игры, лотерея с призами и павильоны с едой.

Теги  •  #ГТО #спорт #ФОК

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Комментарии
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Макс Павлов  •  20 сентября 2017, 19:03

Ура, долго ждал подобного мероприятия в своем городе, наконец-то смогу заполучить долгожданный значок ГТО :D .

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