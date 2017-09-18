Омич Завгородний оформил пента-трик в предсезонном матче QMJHL

В Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) состоялись заключительные предсезонные товарищеские встречи. В одной из них великолепную игровую форму накануне стартующего 21 сентября чемпионата продемонстрировал дебютант лиги Дмитрий Завгородний. В победном для своего нового клуба поединке против "Шавинигана" 17-летний центрфорвард отметился пятью заброшенными шайбами (одна из которых в большинстве) при показателе полезности "+4".

Всего в 5 матчах за "Римуски" на счету воспитанника хоккейной школы "Авангарда" 7 (5+2) результативных баллов. Напомним, что Завгородний является двукратным обладателем Приза имени Леонида Киселёва (в 2016 и в 2017 годах) в своей возрастной группе.