Омич Завгородний оформил пента-трик в предсезонном матче QMJHL
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 10:40, последнее обновление 18 сентября 2017, 10:42  •  печать

Омич Завгородний оформил пента-трик в предсезонном матче QMJHL

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Экс-хоккеист "Омских Ястребов" открыл счёт своим голам за "Римуски Океаник".

В Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) состоялись заключительные предсезонные товарищеские встречи. В одной из них великолепную игровую форму накануне стартующего 21 сентября чемпионата продемонстрировал дебютант лиги Дмитрий Завгородний. В победном для своего нового клуба поединке против "Шавинигана" 17-летний центрфорвард отметился пятью заброшенными шайбами (одна из которых в большинстве) при показателе полезности "+4".

Всего в 5 матчах за "Римуски" на счету воспитанника хоккейной школы "Авангарда" 7 (5+2) результативных баллов. Напомним, что Завгородний является двукратным обладателем Приза имени Леонида Киселёва (в 2016 и в 2017 годах) в своей возрастной группе.

Теги  •  #хоккей #юниор

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Комментарии
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Виктор Монин  •  18 сентября 2017, 11:33

Молодец, но пока еще рано хвалить. Вот начнутся матчи регулярного чемпионата и там бы показать такую результативность.

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