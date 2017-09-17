"Авангард" второй раз подряд выиграл у "Югры"

Предыдущая встреча сегодняшних соперников пять дней назад в Ханты-Мансийске завершилась уверенной победой "авангардовцев", забросивших семь безответных шайб. В том же ключе начался и омский поединок. В стартовом игровом отрезке "ястребам" удалось дважды огорчить голкипера гостей Илью Проскурякова. Счёт на 10-й минуте открыл Дмитрий Кугрышев, забивающий уже в третьем матче кряду, а незадолго до перерыва Валентин Пьянов удвоил преимущество своей команды.

К сожалению для омских болельщиков столь успешное начало сыграло злую шутку с их любимцами. Во второй трети матча хозяева сбавили обороты и позволили оппонентам завладеть инициативой. На 23-й минуте северянам удалась разящая контратака, точку в которой поставил точный бросок в касание в исполнении Андрея Анкудинова – 2:1. А будь хоккеисты "Югры" поудачливее в реализации большинства (дважды), счёт мог стать равным уже в середине двадцатиминутки.

В третьем периоде обе команды создали по нескольку опасных моментов, но результативным оказался только один из них. За 127 секунд до окончания основного времени Константин Майоров перевёл встречу в овертайм. Игра в формате "3 на 3" прошла с ощутимым преимуществом "Авангарда", забравшего шайбу под свой контроль. Затяжную атаку омичей, продолжавшуюся около полутора минут, неожиданным кистевым броском завершил Кирилл Семёнов – 3:2 – четвёртая подряд победа "красно-бело-чёрных".

- Знали, что сегодня будет совершенно другой матч. Поэтому настраивались мы серьёзно и первый период, наверное, хорошо получился. Начиная со второго периода "Югра" добавила и в движении, и в агрессии. У нас пошли ошибки и невынужденные удаления. Мы перестали контролировать шайбу, чем соперник и воспользовался. Хорошо, что мы ударно провели овертайм, когда закрыли соперника в зоне и забили, но есть моменты, которые надо улучшать, - отметил на пресс-конференции главный тренер хозяев Андрей Скабелка.

Очередной поединок "регулярки" "Авангард" проведёт дома 21 сентября. Соперником наших хоккеистов станет действующий обладатель Кубка Гагарина – СКА из Санкт-Петербурга.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 142. 17 сентября. Омск. МСК "Арена Омск". 8120 зрителей.

Авангард (Омская область) – Югра (Ханты-Мансийск) – 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

1:0 – Кугрышев (Анелёв, Медведев) - 09:24.

2:0 – Пьянов (Михеев, Анелёв) - 16:55.

2:1 – Анкудинов (Майоров, Будянский) - 22:04.

2:2 – Майоров (Лекомцев) - 57:53.

3:2 – Семёнов (Березин) - 61:35.

Вратари: Фурх – Проскуряков.

Броски: 33 (12-12-6-3) – 26 (8-10-8-0).

Штраф: 8 (4-4-0-0) – 20 (6-0-14-0).

Фото: hawk.ru