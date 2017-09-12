Хоккеист "Авангарда" стал лауреатом недели в КХЛ
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 12:27, последнее обновление 12 сентября 2017, 12:55  •  печать

Хоккеист "Авангарда" стал лауреатом недели в КХЛ

Автор:

Двадцатилетнего Дмитрия Жукенова признали лучшим новичком.

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги подвела итоги третьей игровой недели регулярного чемпионата 2017/2018. Лучшим голкипером был признан торпедовец Станислав Галимов, пропустивший в двух встречах всего одну шайбу. У защитников не было равных Динару Хафизуллину из СКА, набравшему три очка по системе "гол+пас" при показателе полезности - "+5". Первенство среди нападающих вторую неделю подряд заслуженно удерживает представитель "Барыса" Найджел Доус. Голевая серия разыгравшегося канадца длится уже шесть поединков, а всего сначала чемпионата на его счету 16 (12+4) баллов в восьми играх.

Лучшему новичку лиги Дмитрию Жукенову пока далековато до такой результативности, поскольку он ещё не имеет твёрдого места в основном составе "Авангарда". Тем не менее, на этой неделе центрфорвард принял участие в двух из трёх матчах "ястребов", оказавшихся в итоге победными. В игре со "Слованом" Жукенов отметился заброшенной шайбой, ставшей для него первой во взрослом хоккее. Напомним, что предыдущие два сезона задрафтованный "Ванкувер Кэнакс" игрок провёл за океаном в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), набрав 149 очков в 151 играх за "Шикутими".

Теги  •  #Дмитрий Жукенов #КХЛ #ХК Авангард

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Отопление могут включить раньше срока по просьбе омичей  •  сегодня, 16:51  •   1
Глава омского МЧС и лидер единороссов уходят с постов ради Горсовета  •  сегодня, 16:21
Омич получил в посылке картонные обрезки вместо мобильного телефона  •  сегодня, 16:09
Дороги в центре Омска перекроют на несколько ночей  •  сегодня, 15:50
Бывший руководитель омского ресторана "Макдональдс" требует с сети денежную компенсацию  •  сегодня, 15:47
Росприроднадзор вновь нашёл нарушения возле буферных прудов омского нефтезавода  •  сегодня, 15:40  •   3
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400