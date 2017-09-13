"Авангард" разгромил "Югру" в Ханты-Мансийске

Подопечные Андрея Скабелки забросили в ворота хозяев семь безответных шайб, четыре из которых при игре в большинстве.

Уже в первом периоде "ястребы" сделали серьёзную заявку на итоговую победу. Счёт на 50-й секунде открыл Семён Кошелев, промчавшийся с шайбой из собственной зоны до чужих ворот и неотразимо бросивший в дальний верхний угол. Незадолго до перерыва гости во второй раз огорчили Владислава Фокина. Автором гола стал Деннис Эверберг, воспользовавшийся тонкой передачей Эрика Густафссона в большинстве.

Во втором игровом отрезке омичи окончательно сняли все вопросы относительно итога противостояния. Дубль оформил Кошелев, ещё по разу отличились Валентин Пьянов и Максим Березин, а Илья Михеев отметился ассистентским хет-триком. Робкие попытки хантымансийцев "размочить" счёт не увенчались успехом из-за уверенных действий на последнем рубеже Доминика Фурха.

В заключительной двадцатиминутке чешский легионер вновь не дал повода усомниться в своём мастерстве, не пропустив даже при игре в формате "три на пять" в течение 77 секунд. Наградой голкиперу стал второй "сухарь" в сезоне. До финальной сирены "красно-бело-чёрным" удалось забросить ещё дважды. Отличились Дмитрий Кугрышев и, впервые в сезоне, Александр Пережогин, установивший окончательный результат – 0:7.

- Наверное, сегодня у нас многое получалось, из-за этого такой счёт. На самом деле, мне сложно что-то сказать, просто ребята где-то вовремя забивали. Также в начале игры здорово сыграл вратарь и не дал шансов сопернику забросить. Ещё хорошо сработало численное большинство – это стало основным компонентом победы, - рассказал журналистам на пресс-конференции Андрей Скабелка.

Очередная победа позволила "ястребам" подняться на третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции с 18 очками в 9 встречах. Лидером по-прежнему остаётся казахстанский "Барыс", имеющий в своём активе 19 очков и игру в запасе.

Следующий поединок регулярного первенства "Авангард" проведёт в родных стенах. Соперником омских хоккеистов 17 сентября снова станет "Югра".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 114. 12 сентября. Ханты-Мансийск. КРК "Арена Югра". 3550 зрителей.

Югра (Ханты-Мансийск) – Авангард (Омская область) – 0:7 (0:2, 0:3, 0:2).

0:1 – Кошелев - 00:50.

0:2 – Эверберг (Густафссон) - 18:11 (бол.).

0:3 – Пьянов (Михеев) - 24:24.

0:4 – Кошелев (Михеев, Пьянов) - 30:23 (бол.).

0:5 – Березин (Михеев, Меньшиков) - 35:41 (бол.).

0:6 – Кугрышев (Петерссон) - 42:15 (бол.).

0:7 – Пережогин (Фисенко, Мартынов) - 56:39.

Вратари: Фокин (Проскуряков, 30:23) – Фурх.

Броски: 27 (9-10-8) – 46 (16-21-9).

Штраф: 10 (2-4-4) – 14 (4-2-8).

Фото: www.hawk.ru