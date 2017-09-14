Воспитанник омского баскетбола сыграет в полуфинале чемпионата Европы

В Турции продолжаются игры плей-офф 40-го чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд. Накануне разыгрывались две последние вакансии в квартете сильнейших. В поединке Россия - Греция победу одержали подопечные Сергея Базаревича - 74:69. Судьба встречи решалась в заключительной четверти, где на первый план вышло превосходство россиян в физической готовности. Обессилевшим грекам, в составе которых сразу пять баскетболистов провели на площадке более 32 минут, в концовке попросту не хватило сил. Тренерский штаб победителей, напротив, приберёг своих лидеров, активно используя скамейку запасных. Единственным баскетболистом, отыгравшим практически без замен, стал Андрей Воронцевич, отметившийся в протоколе восемью набранными очками, 12 подборами (лучший показатель среди всех участников встречи), тремя перехватами и двумя результативными передачами. В активе 30-летнего уроженца Омска также два точных трёхочковых попадания, совершённые в самые важные моменты игры.

В другом матче этой стадии Евробаскета сборная Сербии уверенно переиграла Италию - 83:67. Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом: Испания (действующий чемпион Старого Света) - Словения и Россия - Сербия. Поединок россиян пройдёт в ночь с 15 на 16 сентября в 0.30 по омскому времени.