Воспитанник омского баскетбола сыграет в полуфинале чемпионата Европы
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 13:32, последнее обновление 14 сентября 2017, 13:37  •  печать

Воспитанник омского баскетбола сыграет в полуфинале чемпионата Европы

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Форвард Андрей Воронцевич внёс существенный вклад в победу сборной России над Грецией в 1/4 финала.

В Турции продолжаются игры плей-офф 40-го чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд. Накануне разыгрывались две последние вакансии в квартете сильнейших. В поединке Россия - Греция победу одержали подопечные Сергея Базаревича - 74:69. Судьба встречи решалась в заключительной четверти, где на первый план вышло превосходство россиян в физической готовности. Обессилевшим грекам, в составе которых сразу пять баскетболистов провели на площадке более 32 минут,  в концовке попросту не хватило сил. Тренерский штаб победителей, напротив, приберёг своих лидеров, активно используя скамейку запасных. Единственным баскетболистом, отыгравшим практически без замен, стал Андрей Воронцевич, отметившийся в протоколе восемью набранными очками, 12 подборами (лучший показатель среди всех участников встречи), тремя перехватами и двумя результативными передачами. В активе 30-летнего уроженца Омска также два точных трёхочковых попадания, совершённые в самые важные моменты игры.

В другом матче этой стадии Евробаскета сборная Сербии уверенно переиграла Италию - 83:67. Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом: Испания (действующий чемпион Старого Света) - Словения и Россия - Сербия. Поединок россиян пройдёт в ночь с 15 на 16 сентября в 0.30 по омскому времени.

Теги  •  #Андрей Воронцевич #баскетбол #чемпионат Европы

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