"Авангард" в 19-й раз выиграл Мемориал Виктора Блинова

Предпоследний соревновательный день открыл поединок "Амура" и "Барыса". Судьбу упорного противостояния точным броском на 52-й минуте решил дебютант хабаровчан Александр Фролов. Экс-форвард "ястребов" принёс победу своему новому клубу со счётом 3:2 и лишил казахстанский клуб возможности побороться за итоговое первое место. Таким образом, чемпион 28-го Мемориала Виктора Блинова мог определиться уже за тур до финиша во встрече "Авангард" – "Автомобилист". Для этого любому из оппонентов необходимо было выиграть в основное время.
В стартовом периоде чаще атаковали уральцы, дважды игравшие в численном большинстве, но заброшенных шайб пять с половиной тысяч зрителей так и не увидели. После перерыва омичам удалось перехватить инициативу и открыть счёт. На 26-й минуте защитник "Авангарда" Максим Минеев от синей линии удачно набросил шайбу на ворота Игоря Устинского – 1:0.
В третьей двадцатиминутке "ястребы" по-прежнему владели преимуществом и в нескольких моментах были близки к тому, чтобы изменить счёт на табло. Так в итоге и произошло на 53-й минуте, когда Дмитрий Жукенов вывел Дмитрия Кугрышева на пустые ворота и тот не промахнулся – 2:0. Выиграв три матча из трёх (разница шайб – 11:3), "Авангард" досрочно обеспечил себе первое место.
В заключительный день турнира 19 августа состоятся две встречи. В 13 часов по омскому времени между собой сыграют "Югра" и "Автомобилист", а в 17 часов "Авангард" попробует взять реванш за недавнее поражение в Астане у "Барыса".
Авангард (Омская область) – Автомобилист (Екатеринбург) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
1:0 – Минеев - 25:38.
2:0 – Кугрышев (Жукенов, Фисенко) - 52:19.
Вратари: Фурх – Устинский.
С такими соперниками по турниру можно и даже нужно выигрывать. Суперкоманд-то не было.
Все равно постарались и выиграли, хоть и тренировки сейчас серьезные. На предыдущем турнире хуже играли.
Если бы мы традиционно не выиграли турнир, то настроение у болельщиков перед началом сезона было бы не очень, мягко говоря.
Наверное, проще сказать, проигрывал ли когда-нибудь "Авангард" свой домашний турнир. Молодцы!