"Авангард" в 19-й раз выиграл Мемориал Виктора Блинова

Предпоследний соревновательный день открыл поединок "Амура" и "Барыса". Судьбу упорного противостояния точным броском на 52-й минуте решил дебютант хабаровчан Александр Фролов. Экс-форвард "ястребов" принёс победу своему новому клубу со счётом 3:2 и лишил казахстанский клуб возможности побороться за итоговое первое место. Таким образом, чемпион 28-го Мемориала Виктора Блинова мог определиться уже за тур до финиша во встрече "Авангард" – "Автомобилист". Для этого любому из оппонентов необходимо было выиграть в основное время.

В стартовом периоде чаще атаковали уральцы, дважды игравшие в численном большинстве, но заброшенных шайб пять с половиной тысяч зрителей так и не увидели. После перерыва омичам удалось перехватить инициативу и открыть счёт. На 26-й минуте защитник "Авангарда" Максим Минеев от синей линии удачно набросил шайбу на ворота Игоря Устинского – 1:0.

В третьей двадцатиминутке "ястребы" по-прежнему владели преимуществом и в нескольких моментах были близки к тому, чтобы изменить счёт на табло. Так в итоге и произошло на 53-й минуте, когда Дмитрий Жукенов вывел Дмитрия Кугрышева на пустые ворота и тот не промахнулся – 2:0. Выиграв три матча из трёх (разница шайб – 11:3), "Авангард" досрочно обеспечил себе первое место.

В заключительный день турнира 19 августа состоятся две встречи. В 13 часов по омскому времени между собой сыграют "Югра" и "Автомобилист", а в 17 часов "Авангард" попробует взять реванш за недавнее поражение в Астане у "Барыса".

Авангард (Омская область) – Автомобилист (Екатеринбург) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

1:0 – Минеев - 25:38.

2:0 – Кугрышев (Жукенов, Фисенко) - 52:19.

Вратари: Фурх – Устинский.