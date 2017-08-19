"Авангард" в 19-й раз выиграл Мемориал Виктора Блинова
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 19 августа 2017, 10:12, последнее обновление 19 августа 2017, 10:19  •  печать

"Авангард" в 19-й раз выиграл Мемориал Виктора Блинова

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Подопечные Андрея Скабелки досрочно оформили чемпионство в домашнем турнире.  

Предпоследний соревновательный день открыл поединок "Амура" и "Барыса". Судьбу упорного противостояния точным броском на 52-й минуте решил дебютант хабаровчан Александр Фролов. Экс-форвард "ястребов" принёс победу своему новому клубу со счётом 3:2 и лишил казахстанский клуб возможности побороться за итоговое первое место. Таким образом, чемпион 28-го Мемориала Виктора Блинова мог определиться уже за тур до финиша во встрече "Авангард" – "Автомобилист". Для этого любому из оппонентов необходимо было выиграть в основное время. 

В стартовом периоде чаще атаковали уральцы, дважды игравшие в численном большинстве, но заброшенных шайб пять с половиной тысяч зрителей так и не увидели. После перерыва омичам удалось перехватить инициативу и открыть счёт. На 26-й минуте защитник "Авангарда" Максим Минеев от синей линии удачно набросил шайбу на ворота Игоря Устинского – 1:0. 

В третьей двадцатиминутке "ястребы" по-прежнему владели преимуществом и в нескольких моментах были близки к тому, чтобы изменить счёт на табло. Так в итоге и произошло на 53-й минуте, когда Дмитрий Жукенов вывел Дмитрия Кугрышева на пустые ворота и тот не промахнулся – 2:0. Выиграв три матча из трёх (разница шайб – 11:3), "Авангард" досрочно обеспечил себе первое место.

В заключительный день турнира 19 августа состоятся две встречи. В 13 часов по омскому времени между собой сыграют "Югра" и "Автомобилист", а в 17 часов "Авангард" попробует взять реванш за недавнее поражение в Астане у "Барыса".   

Авангард (Омская область) – Автомобилист (Екатеринбург) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

1:0 – Минеев - 25:38.

2:0 – Кугрышев (Жукенов, Фисенко) - 52:19. 

Вратари: Фурх – Устинский.

Теги  •  #мемориал Блинова #ХК Авангард #ХК Автомобилист #хоккей

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Комментарии
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Виктор Монин  •  19 августа 2017, 13:38

С такими соперниками по турниру можно и даже нужно выигрывать. Суперкоманд-то не было.

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Иван Грегин  •  19 августа 2017, 14:35

Все равно постарались и выиграли, хоть и тренировки сейчас серьезные. На предыдущем турнире хуже играли.

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Евгений Ронин  •  19 августа 2017, 12:35

Если бы мы традиционно не выиграли турнир, то настроение у болельщиков перед началом сезона было бы не очень, мягко говоря.

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Виктор Леонов  •  19 августа 2017, 10:33

Наверное, проще сказать, проигрывал ли когда-нибудь "Авангард" свой домашний турнир. Молодцы!

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