"Авангард" впервые в сезоне выиграл на выезде

Два поражения кряду с крупным счётом вынудили тренерский штаб "ястребов" внести коррективы в стартовый состав. По сравнению с предыдущим поединком против "Витязя" на лёд вышли пять новых хоккеистов: Никита Лисов, Евгений Назаркин, Ансель Галимов, Дмитрий Жукенов и Данил Файзуллин. Кроме того, серьёзные изменения произошли во всех игровых сочетаниях, за исключением тройки Валентина Пьянова.

Именно это звено и выступило в роли забойщика в Братиславе, как по нотам разыграв стремительную контратаку в самом начале встречи. Вскоре преимущество омичей выросло до двух шайб после точного броска Кирилла Семёнова. Столь неудачное начало нисколько не смутило словаков. Уже на 16-й минуте Марек Вьеденски оказался самым расторопным в борьбе за отскок во владениях Доминика Фурха и вернул свою команду в игру - 1:2.

Следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать более получаса. Голевое молчание прервал форвард "Авангарда" Ансель Галимов, впервые отличившийся за омский клуб. Ещё одним хоккеистом, открывшим личный снайперский счёт в составе "красно-бело-чёрных", стал на 51-й минуте Дмитрий Жукенов. Двадцатилетний нападающий, неплохо смотревшийся в связке с Андре Петерссоном и Кириллом Семёновым, установил окончательный результат встречи, мастерски реализовав выход "один в ноль".

Турнирную таблицу Восточной конференции с 14 очками возглавляет китайский "Куньлунь Ред Стар". Дружина Андрея Скабелки, в активе которой 13 очков после семи игр, занимает четвёртое место.

Выездная серия "Авангарда" продолжится 10 сентября сибирским дерби в Новосибирске.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017-2018. Матч № 86. 5 сентября. Братислава. "Словнафт Арена". 6628 зрителей.

Слован (Братислава) - Авангард (Омская область) - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

0:1 – Михеев (Кошелев, Меньшиков) - 04:54.

0:2 – Семёнов (Петерссон, Кошелев) - 12:14.

1:2 – Вьеденски (Бухтеле, Эберт) - 15:10.

1:3 – Галимов (Файзуллин) - 45:31.

1:4 – Жукенов (Мартынов, Минеев) - 50:35.

Вратари: Мазанец (Шиепанек, 50:35-50:54) – Фурх.

Броски: 30 (7-11-12) – 39 (14-11-14).

Штраф: 29 (6-6-17) – 12 (6-4-2).