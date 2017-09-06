"Авангард" впервые в сезоне выиграл на выезде
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 09:47, последнее обновление 6 сентября 2017, 10:39  •  печать

"Авангард" впервые в сезоне выиграл на выезде

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Подопечные Андрея Скабелки прервали серию неудач в матче со "Слованом".

Два поражения кряду с крупным счётом вынудили тренерский штаб "ястребов" внести коррективы в стартовый состав. По сравнению с предыдущим поединком против "Витязя" на лёд вышли пять новых хоккеистов: Никита Лисов, Евгений Назаркин, Ансель Галимов, Дмитрий Жукенов и Данил Файзуллин. Кроме того, серьёзные изменения произошли во всех игровых сочетаниях, за исключением тройки Валентина Пьянова.

Именно это звено и выступило в роли забойщика в Братиславе, как по нотам разыграв стремительную контратаку в самом начале встречи. Вскоре преимущество омичей выросло до двух шайб после точного броска Кирилла Семёнова. Столь неудачное начало нисколько не смутило словаков. Уже на 16-й минуте Марек Вьеденски оказался самым расторопным в борьбе за отскок во владениях Доминика Фурха и вернул свою команду в игру - 1:2.

Следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать более получаса. Голевое молчание прервал форвард "Авангарда" Ансель Галимов, впервые отличившийся за омский клуб. Ещё одним хоккеистом, открывшим личный снайперский счёт в составе "красно-бело-чёрных", стал на 51-й минуте Дмитрий Жукенов. Двадцатилетний нападающий, неплохо смотревшийся в связке с Андре Петерссоном и Кириллом Семёновым, установил окончательный результат встречи, мастерски реализовав выход "один в ноль".

Турнирную таблицу Восточной конференции с 14 очками возглавляет китайский "Куньлунь Ред Стар". Дружина Андрея Скабелки, в активе которой 13 очков после семи игр, занимает четвёртое место.

Выездная серия "Авангарда" продолжится 10 сентября сибирским дерби в Новосибирске.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017-2018. Матч № 86. 5 сентября. Братислава. "Словнафт Арена". 6628 зрителей.

Слован (Братислава) - Авангард (Омская область) - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

0:1 – Михеев (Кошелев, Меньшиков) - 04:54.

0:2 – Семёнов (Петерссон, Кошелев) - 12:14.

1:2 – Вьеденски (Бухтеле, Эберт) - 15:10.

1:3 – Галимов (Файзуллин) - 45:31.

1:4 – Жукенов (Мартынов, Минеев) - 50:35.

Вратари: Мазанец (Шиепанек, 50:35-50:54) – Фурх.

Броски: 30 (7-11-12) – 39 (14-11-14).

Штраф: 29 (6-6-17) – 12 (6-4-2).

Теги  •  #выезд #победа #ХК Авангард #ХК Слован

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Комментарии
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Роман Орехов  •  6 сентября 2017, 10:02

Пока удача и победа подвернулись нужно ребятам хватать ее за хвост и продолжать в этом душе, победы им в следующих играх на льду

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