Футболисты "Иртыша" разделили очки с "Читой"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 08:39, последнее обновление 8 сентября 2017, 08:43  •  печать

Футболисты "Иртыша" разделили очки с "Читой"

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Для подопечных Александра Дереповского эта ничья стала второй кряду.

Неделю назад сегодняшние соперники уже встречались друг с другом. В том поединке, проходившем в столице Забайкальского края, хозяева были близки к победе, но на 87-й минуте полузащитник омичей Никита Комаров великолепным ударом с линии штрафной сравнял счёт и принёс своей команде первое очко в чемпионате. Тренерский штаб "Читы" остался недоволен ничейным результатом и внёс существенные коррективы в стартовый состав, выставив сразу четырёх новых игроков. Наставник "иртышовцев", напротив, предпочёл обойтись без кадровых изменений и доверил место на поле тем же самым футболистам.

В начале встречи более опытные читинцы чаще угрожали воротам соперника. В паре эпизодов голкиперу "речников" Никите Гарону пришлось вступать в игру и подчищать огрехи своих партнёров. К середине первого тайма хозяевам удалось приспособиться к манере игры своих оппонентов и перехватить инициативу, прилично нагрузив работой оборонительную линию "быков". Особенно усердствовали в этом направлении Сергей Буланов и Никита Антипов, но огорчить надёжно игравшего Даниила Гавиловского им не удалось.

После перерыва болельщики в манеже спорткомплекса "Красная Звезда" стали свидетелями более открытого футбола с обоюдными шансами на успех. Атаки "Читы" были, пожалуй, поострее и в одной из них вышедший на замену Андрей Разборов отправил-таки мяч в сетку. Впрочем, гости недолго "вели" в счёте – взятие ворот было отменено после отмашки лайнсмена, зафиксировавшего положение "вне игры". Забить по правилам никому из соперников в этот вечер так и не удалось. Итог – ничья 0:0.

- Были хорошие подходы, но не хватило мастерства, чтобы их использовать, - посетовал на пресс-конференции главный тренер омского клуба Александр Дереповский. - Никита Антипов только в первом тайме четыре раза был в выгодной позиции, в концовке не распорядились хорошим моментом… Потому и ничья. Замены наши не усилили, как например у соперника. Там и скорость, и разумные действия, а у нас уже второй сезон проблемы с выходом запасных, которые не усиливают игру.

В других встречах дня отметим убедительную победу "Динамо-Барнаула" над лидером дивизиона "Зенитом" – 3:0, а также очередной успех "Смены", выигравшей с минимальным счётом у "Сахалина". Турнирную таблицу Востока с 12 очками возглавили футболисты  "Динамо". Далее расположились "Смена" (11), "Зенит" (10), "Сахалин" (9), "Чита" (4) и "Иртыш" (2). В следующем туре 10 сентября омский клуб в родных стенах сыграет с иркутским "Зенитом". 

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"Иртыш" (Омск) – "Чита" (Чита) – 0:0 (0:0).

"Иртыш": Гарон, Букачёв, Мареев, Мясникевич, Смирнов, Кулеватов (Орлов, 63), Волчанин (Багаев, 71), Тарабанов (Юдов, 53), Комаров (Бевза, 58), Н. Антипов, Буланов (Кербс, 85).

"Чита"Гавиловский, Волгин, Подпругин, Бодялов, Масловский, Бастов (Нагибин, 67), Ерусланов (Ефремов, 82), Яркин, Марков (Захаров, 72), Дудкин, Мотов (Разборов, 56).

Теги  •  #Иртыш #Красная Звезда #футбол

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  8 сентября 2017, 09:21

Эту ничью команда явно не может занести себе в актив. Нужно было обязательно выигрывать.

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Мирослав В-ов  •  8 сентября 2017, 09:11

Если так и дальше пойдет, то "Иртыш" рискует закончить сезон без единой победы. Грустно.

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