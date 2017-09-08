Футболисты "Иртыша" разделили очки с "Читой"

Неделю назад сегодняшние соперники уже встречались друг с другом. В том поединке, проходившем в столице Забайкальского края, хозяева были близки к победе, но на 87-й минуте полузащитник омичей Никита Комаров великолепным ударом с линии штрафной сравнял счёт и принёс своей команде первое очко в чемпионате. Тренерский штаб "Читы" остался недоволен ничейным результатом и внёс существенные коррективы в стартовый состав, выставив сразу четырёх новых игроков. Наставник "иртышовцев", напротив, предпочёл обойтись без кадровых изменений и доверил место на поле тем же самым футболистам.

В начале встречи более опытные читинцы чаще угрожали воротам соперника. В паре эпизодов голкиперу "речников" Никите Гарону пришлось вступать в игру и подчищать огрехи своих партнёров. К середине первого тайма хозяевам удалось приспособиться к манере игры своих оппонентов и перехватить инициативу, прилично нагрузив работой оборонительную линию "быков". Особенно усердствовали в этом направлении Сергей Буланов и Никита Антипов, но огорчить надёжно игравшего Даниила Гавиловского им не удалось.

После перерыва болельщики в манеже спорткомплекса "Красная Звезда" стали свидетелями более открытого футбола с обоюдными шансами на успех. Атаки "Читы" были, пожалуй, поострее и в одной из них вышедший на замену Андрей Разборов отправил-таки мяч в сетку. Впрочем, гости недолго "вели" в счёте – взятие ворот было отменено после отмашки лайнсмена, зафиксировавшего положение "вне игры". Забить по правилам никому из соперников в этот вечер так и не удалось. Итог – ничья 0:0.

- Были хорошие подходы, но не хватило мастерства, чтобы их использовать, - посетовал на пресс-конференции главный тренер омского клуба Александр Дереповский. - Никита Антипов только в первом тайме четыре раза был в выгодной позиции, в концовке не распорядились хорошим моментом… Потому и ничья. Замены наши не усилили, как например у соперника. Там и скорость, и разумные действия, а у нас уже второй сезон проблемы с выходом запасных, которые не усиливают игру.

В других встречах дня отметим убедительную победу "Динамо-Барнаула" над лидером дивизиона "Зенитом" – 3:0, а также очередной успех "Смены", выигравшей с минимальным счётом у "Сахалина". Турнирную таблицу Востока с 12 очками возглавили футболисты "Динамо". Далее расположились "Смена" (11), "Зенит" (10), "Сахалин" (9), "Чита" (4) и "Иртыш" (2). В следующем туре 10 сентября омский клуб в родных стенах сыграет с иркутским "Зенитом".

ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2017-2018. Группа "Восток". 7-й тур.

"Иртыш" (Омск) – "Чита" (Чита) – 0:0 (0:0).

"Иртыш": Гарон, Букачёв, Мареев, Мясникевич, Смирнов, Кулеватов (Орлов, 63), Волчанин (Багаев, 71), Тарабанов (Юдов, 53), Комаров (Бевза, 58), Н. Антипов, Буланов (Кербс, 85).

"Чита": Гавиловский, Волгин, Подпругин, Бодялов, Масловский, Бастов (Нагибин, 67), Ерусланов (Ефремов, 82), Яркин, Марков (Захаров, 72), Дудкин, Мотов (Разборов, 56).