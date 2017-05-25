Нападающий "Омских Ястребов" признан лучшим хоккеистом МХЛ

В преддверии церемонии закрытия сезона в КХЛ были объявлены лауреаты года в Молодёжной хоккейной лиге. Лучшим игроком был признан форвард "Омских Ястребов" Артём Манукян, первенствовавший в споре бомбардиров по итогам регулярного чемпионата. На счету 18-летнего хоккеиста рекордные 105 (39+66) очков по системе "гол+пас" в 60 играх.

Великолепные ощущения, для меня большая честь находиться здесь. Большое спасибо организаторам за приглашение и за престижную награду. На самом деле даже трудно что-то говорить, непередаваемое чувство, я в первый раз на таком мероприятии. Каждый сезон тяжёлый по своему, я просто старался по максимуму выложиться в каждом матче, - приводит слова Манукяна официальный сайт МХЛ.

Его одноклубник Антон Ковалёв был отмечен за победу в снайперской гонке. Главный голеадор "регулярки" забросил 41 шайбу в 53 матчах, а также отметился по ходу сезона рекордной результативной серией, набирая очки на протяжении 28 встреч кряду.

- Наслаждаюсь процессом, очень рад, что принимаю участие в такой великолепной церемонии. Недавно приехал с отпуска, был в Турции, отлично отдохнул, перезагрузился. Тренировки не прекращаю, держу себя в форме, потому что не очень люблю бездельничать. Нужно постоянно чем-то заниматься, двигаться, это мой стиль жизни. Сезон получился продуктивным: награда лучшему бомбардиру, Кубок Вызова, Матч Звёзд КХЛ. Буду стараться прибавлять дальше, я очень мотивирован. То, что произошло - это прекрасно, но нельзя останавливаться на достигнутом. Буду делать все возможное, чтобы в дальнейшем совершенствоваться с каждым сезоном, - заявил Ковалёв.

Лучшим защитником лиги признан капитан казанского "Ирбиса" Эдуард Насыбуллин, а среди вратарей лауреатом стал Константин Волков из СКА-1946.