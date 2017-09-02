"Авангард" потерпел первое поражение в сезоне

Первая гостевая встреча чемпионата началась для омского клуба с быстрой пропущенной шайбы. Один из самых ярких хоккеистов Континентальной хоккейной лиги 20-летний Кирилл Капризов стремительно миновал синюю линию и, недолго думая, "прошил" Доминика Фурха кистевым броском – 1:0. Игроки третьего армейского звена могли отличиться ещё раз на 16-й минуте в большинстве, но Максим Шалунов угодил в перекладину.

Второй игровой отрезок прошёл уже с ощутимым преимуществом "Авангарда". Гости резко взвинтили темп и заперли оппонентов в их собственной зоне. Опасные моменты во владениях Ильи Сорокина возникали с завидной регулярностью. Голкиперу сборной России пришлось изрядно потрудиться, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Его коллега по амплуа Фурх напротив практически не вступал в игру. Достаточно отметить, что первый за период бросок в створ москвичи нанесли лишь на 37-й минуте.

В заключительной трети матча осада защитных бастионов хозяев продолжилась, однако вновь безукоризненно действовал на последнем рубеже Сорокин. Не помог "ястребам" и дебютировавший в КХЛ Артём Манукян, брошенный в бой со свежими силами. Напряжения поединка не выдержало даже заградительное стекло Ледового дворца спорта ЦСКА, рассыпавшееся после попадания шайбой омича Максима Минеева. Образовавшаяся пауза пошла на пользу армейцам. Буквально через 30 секунд после возобновления игры Роман Любимов с убойной позиции удвоил разницу в счёте. А в самой концовке Джеффри Плэтт точным выстрелом по пустым воротам установил окончательный результат – 3:0.

- Безобразный второй период, - заявил корреспонденту "Матч ТВ" наставник победителей Игорь Никитин. - Перестроились в третьем. Игру в принципе контролировали, ждали своего шанса. Есть ещё над чем работать. Ребята должны пройти через такие вещи. Какую оценку поставил бы своей команде за сегодняшнюю игру? Три с половиной.

Выездная серия "Авангарда" продолжится 3 сентября матчем против "Витязя".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017–2018. Матч № 60. 1 сентября. Москва. ЛДС ЦСКА. 3300 зрителей.

ЦСКА (Москва) – Авангард (Омская область) – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

1:0 – Капризов (Киселевич, Шумаков) - 01:43.

2:0 – Любимов (Бурдасов) - 52:21.

3:0 – Плэтт (Григоренко, Скотт) - 59:21 (en).

Вратари: Сорокин – Фурх.

Броски: 21 (10-2-9) – 27 (7-13-7).

Штраф: 4 (2-2-0) – 2 (2-0-0).