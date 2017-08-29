Доминик Фурх признан лучшим вратарём первой недели в КХЛ

Специальная комиссия Континентальной хоккейной лиги на основании анализа статистических данных выступлений игроков определила лауреатов первой недели турнира в четырёх номинациях. Лучшим голкипером был признан страж ворот омского "Авангарда" Доминик Фурх, одержавший три победы в трёх встречах и записавший на свой счёт один "сухарь". Статистика чешского легионера в этих играх впечатляет: процент отражённых бросков - 97,33% коэффициент надёжности - 0,66 пропущенных шайб за матч.

Среди защитников первенствовал Иван Верещагин из "Сибири", в нападении не было равных Сергею Широкову из СКА, а лучшим новичком стал 18-летний Эли Толванен из "Йокерита".

Не остался без признания экспертов и чудо-гол форварда "ястребов" Валентина Пьянова в стартовой игре против рижского "Динамо". Точный бросок 45-го номера омичей в верхний угол непосредственно со вбрасывания признан лучшим голом недели.