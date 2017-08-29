Доминик Фурх признан лучшим вратарём первой недели в КХЛ
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 09:36, последнее обновление 29 августа 2017, 09:44  •  печать

Доминик Фурх признан лучшим вратарём первой недели в КХЛ

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Другой хоккеист "Авангарда" - Валентин Пьянов возглавил хит-парад самых красивых голов.

Специальная комиссия Континентальной хоккейной лиги на основании анализа статистических данных выступлений игроков определила лауреатов первой недели турнира в четырёх номинациях.  Лучшим голкипером был признан страж ворот омского "Авангарда" Доминик Фурх, одержавший три победы в трёх встречах и записавший на свой счёт один "сухарь". Статистика чешского легионера в этих играх впечатляет: процент отражённых бросков - 97,33% коэффициент надёжности - 0,66 пропущенных шайб за матч.

Среди защитников первенствовал Иван Верещагин из "Сибири", в нападении не было равных Сергею Широкову из СКА, а лучшим новичком стал 18-летний Эли Толванен из "Йокерита".

Не остался без признания экспертов и чудо-гол форварда "ястребов" Валентина Пьянова в стартовой игре против рижского "Динамо". Точный бросок 45-го номера омичей в верхний угол непосредственно со вбрасывания признан лучшим голом недели.

Теги  •  #Валентин Пьянов #Доминик Фурх #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  29 августа 2017, 11:41

Гол у Валентина Пьянова получился знатным, такие редко забиваются. Умеет нестандартно сыграть.

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Алекс   •  29 августа 2017, 11:29

Доминик молодец, спору нет, в каждой игре подтверждает свой уровень, его заслуга в победах "Авангарда" немалая.

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Иван Грегин  •  29 августа 2017, 10:56

Всего две пропущенные шайбы в трех матчах это и правда впечатляющий результат, так что все справедливо.

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