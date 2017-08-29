Муж омской гимнастки Евгении Канаевой остался без работы
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 16:00, последнее обновление 29 августа 2017, 16:20  •  печать

Муж омской гимнастки Евгении Канаевой остался без работы

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Бывший игрок "Авангарда", хоккеист Игорь Мусатов в нынешнем, 10 сезоне КХЛ так и не нашёл подходящий вариант для трудоустройства.

В прошлом сезоне муж омской гимнастки, двукратной олимпийской чемпионки играл за хоккейный клуб из Братиславы "Слован". Туда его пригласил чешский тренер Милош Ржига (ранее также тренировавший "Авангард"). Но в новом сезоне форварда Игоря Мусатова в составе команды не оказалось. Хоккеист по-прежнему остаётся без работы в КХЛ. Об этом пишет Championat.com.

- В новом сезоне форварда в составе команды не оказалось. В Братиславе решили полностью перестроить систему работы, да и проблемы с финансами дают о себе знать, - сообщает издание.

Теги  •  #Евгения Канаева #КХЛ #ХК Авангард

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