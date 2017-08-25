"Авангард" выиграл у "Северстали" с футбольным счётом

Двумя изменениями в составе ограничился тренерский штаб омского клуба по сравнению с предыдущим поединком против рижского "Динамо". В линии обороны вместо Никиты Лисова появился Виталий Меньшиков, а в нападении Александра Пережогина сменил Пётр Хохряков. По схожему сценарию развивалась и сама игра.

В стартовом периоде, несмотря на отсутствие заброшенных шайб, обе команды были близки к тому, чтобы открыть счёт. У хозяев два великолепных шанса для взятия ворот имели шведские легионеры. На 4-й минуте Андре Петерссон с центра площадки убежал на рандеву с Юлиусом Гудачеком, но не сумел переиграть словацкого голкипера. Следом Деннис Эверберг перехватил шайбу в зоне атаки и эффектным пасом с разворота вывел на ударную позицию Юхана Сундстрёма, бросок которого с нескольких метров оказался чуть неточным. Также с перехвата вблизи неприятельских ворот началась и самая опасная атака "Северстали", завершившаяся попаданием в штангу Даниила Вовченко.

В дальнейшем обе команды основное внимание уделили оборонительным действиям, поэтому до опасных моментов дело практически не доходило. В тех редких эпизодах, когда нападающим удавалось вырваться на ударную позицию, надёжно действовали голкиперы. Неудивительно, что в итоге основное время матча завершилось "всухую" - 0:0.

Овертайм в формате "три на три" продлился всего 21 секунду. Грубейшая ошибка опытнейшего Юрия Трубачёва, обрезавшегося в собственной зоне, привела к точному броску Петерссона, впервые забившего за "Авангард".

- Хорошее начало было с нашей стороны. Два стопроцентных момента не использовали. Потом где-то соперник игру выровнял. На старте чемпионата все команды в одинаковом физическом состоянии, все бегут. Сейчас надо немного от предсезонки отойти, и всё у ребят будет нормально, - отметил в микст-зоне главный тренер омичей Андрей Скабелка.

В своём третьем кряду домашнем матче "ястребы" 26 августа скрестят клюшки с нижегородским "Торпедо".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2017-2018. Матч № 15. 24 августа. Омск. МСК "Арена Омск". 7820 зрителей.

Авангард (Омская область) – Северсталь (Череповец) – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

1:0 - Петерссон - 60:21.

Вратари: Фурх - Гудачек.

Броски: 22 (5-6-10-1) - 20 (7-8-5-0).

Штраф: 6 (0-4-2-0) - 4 (0-2-2-0).