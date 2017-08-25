Омичи соберутся на чемпионат по рыбной ловле

В это воскресенье в "Птичьей гавани" определят сильнейших в ловле поплавочной удочкой.

27 августа в парке "Птичья гавань" состоится чемпионат Омской области по рыболовному спорту. В соревнованиях будут принимать участие 30 человек. Омичи смогут рассчитывать на улов таких рыб, как уклейка, карась и гальян.

Спортсмены будут соревноваться как в личном, так и командном зачётах. Результаты будут определяться с помощью взвешивания уловов: за каждый грамм веса рыбы будет начисляться один балл. Кроме того, по результатам соревнований рыболовы смогут претендовать на присвоение 1-го или 2-го спортивных разрядов. Отметим, поскольку "Птичья гавань" - это охраняемая природная территория, вся выловленная рыба будет отпущена обратно в воду сразу после взвешивания.

Программа соревнований:

- 6:30 - начнётся регистрация команд и участников, жеребьёвка по турам, зонам и секторам,

- 7:00 - организаторы откроют соревнования и объявят правила,

- 8:00 - старт первого тура,

- 11:00 - произойдёт взвешивание уловов и подведение итогов первого тура,

- 13:30 - будет дан старт второго тура,

- 16:30 - состоится ещё одно взвешивание и подведение итогов соревнований,

- 17:00 - будут объявлены результаты соревнований и награждение победителей.