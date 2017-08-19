В Омской области полчища комаров захватили автомобиль рыбака
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 августа 2017, 11:14, последнее обновление 19 августа 2017, 13:26  •  печать

В Омской области полчища комаров захватили автомобиль рыбака

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Мужчина заснял на видео комариную тучу, которая залетело в его авто из-за включенного в салоне света.

Житель Омской области отправился на рыбалку в Крутинский район. В какой-то момент ему захотелось устроить дискотеку, поэтому он включил музыку и яркую подсветку, оставив дверь в автомобиле открытой.

Через некоторое время мужчина сильно пожалел, что поступил именно так: салон авто оказался заполнен роем комаров, собравшихся со всей округи. Их оказалось столько, что с сидений насекомых можно было собирать большими горстями.

Омич заснял комаров на видео и поделился видео в паблике Regik55, объяснив, что никогда в жизни не видел такого количества насекомых. После чего он и его друзья стали думать, как выйти из непросто ситуации. Высказывались предложения выманить их фонариком, сжечь или уничтожить пылесосом.

Теги  •  #автомобиль #комары #рыбалка

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Комментарии
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Таис Афинская  •  19 августа 2017, 12:41

Надо с собой возить автопылесос на такой случай))) ну или вентилятор: или засосать их или выдуть))

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Роман Орехов  •  19 августа 2017, 12:25

Лучше выманить их было на "живца", вот они бы точно вылетели бы из салона ), а так мусора от них замучаешься убираться ) в машине

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Александр Божежар  •  19 августа 2017, 11:34

Ну да, замечательный способ избавиться от комаров - подпалить автомобиль, ни чему не учатся.

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