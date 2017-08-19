В Омской области полчища комаров захватили автомобиль рыбака

Мужчина заснял на видео комариную тучу, которая залетело в его авто из-за включенного в салоне света.

Житель Омской области отправился на рыбалку в Крутинский район. В какой-то момент ему захотелось устроить дискотеку, поэтому он включил музыку и яркую подсветку, оставив дверь в автомобиле открытой.

Через некоторое время мужчина сильно пожалел, что поступил именно так: салон авто оказался заполнен роем комаров, собравшихся со всей округи. Их оказалось столько, что с сидений насекомых можно было собирать большими горстями.

Омич заснял комаров на видео и поделился видео в паблике Regik55, объяснив, что никогда в жизни не видел такого количества насекомых. После чего он и его друзья стали думать, как выйти из непросто ситуации. Высказывались предложения выманить их фонариком, сжечь или уничтожить пылесосом.