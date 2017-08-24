На омских батонах начнут печатать расписание хоккейных матчей

Как рассказал пресс-службе ХК "Авангард" гендиректор ОАО "Сибхлеб" Сергей Дурнев, расписание и талисман команды появится как на мелкоштучной продукции предприятия вроде булочек, так и на более крупных продуктах - батонах и буханках. "Чтобы наши потребители знали, когда играет наша любимая команда и с кем", - пояснил бизнесмен.
Омский хоккейный клуб "Авангард" заключил соглашение с хлебопёками, в рамках которого на упаковке продукции предприятия начнут печатать расписание хоккейных матчей в сопровождении изображения талисмана команды.
- Поделиться:
-
-
-
-
-
-
-
- RSS
Что же, не плохое решение администрации "Авангарда"! Если публикации не подействуют на качество игры, то уж посещаемость всех матчей команды непременно увеличится.