На омских батонах начнут печатать расписание хоккейных матчей
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 12:49, последнее обновление 24 августа 2017, 12:53  •  печать

На омских батонах начнут печатать расписание хоккейных матчей

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Омский хоккейный клуб "Авангард" заключил соглашение с хлебопёками, в рамках которого на упаковке продукции предприятия начнут печатать расписание хоккейных матчей в сопровождении изображения талисмана команды.

Как рассказал пресс-службе ХК "Авангард" гендиректор ОАО "Сибхлеб" Сергей Дурнев, расписание и талисман команды появится как на мелкоштучной продукции предприятия вроде булочек, так и на более крупных продуктах - батонах и буханках. "Чтобы наши потребители знали, когда играет наша любимая команда и с кем", - пояснил бизнесмен.

Теги  •  #расписание #ХК Авангард #хлеб

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Комментарии
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Олег Власюк  •  24 августа 2017, 13:20

Что же, не плохое решение администрации "Авангарда"! Если публикации не подействуют на качество игры, то уж посещаемость всех матчей команды непременно увеличится.

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