На омских батонах начнут печатать расписание хоккейных матчей

Омский хоккейный клуб "Авангард" заключил соглашение с хлебопёками, в рамках которого на упаковке продукции предприятия начнут печатать расписание хоккейных матчей в сопровождении изображения талисмана команды.

Как рассказал пресс-службе ХК "Авангард" гендиректор ОАО "Сибхлеб" Сергей Дурнев, расписание и талисман команды появится как на мелкоштучной продукции предприятия вроде булочек, так и на более крупных продуктах - батонах и буханках. "Чтобы наши потребители знали, когда играет наша любимая команда и с кем", - пояснил бизнесмен.