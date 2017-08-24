Омский Спартанец Корешков после годового перерыва вновь сразится за титул Bellator

Спортсмен, получивший травму в феврале на тренировке, проведёт свой первый поединок в этом году.

26 августа в Нью-Йорке пройдёт турнир Bellator 182. В главном бою сразятся бывший чемпион промоушена в полусреднем весе омич Андрей Корешков и американец Чиди Нжокауни. Это будет первый бой омского Спартанца после того, как в ноябре прошлого года в бою против бразильца Дугласа Лимы он потерял титул чемпиона. В начале февраля Андрей Корешков сломал ногу - врачи диагностировали перелом головки большеберцовой кости. Из-за этой травмы был отменён мартовский бой омича с Фернандо Гонсалесом в рамках турнира Bellator.

За полгода боец провёл плодотворную работу со своим наставником Александром Шлеменко и готов вновь побороться за пояс чемпиона. По словам самого Андрея Корешкова, главный козырь его соперника - хорошее владение ударной техникой.

- Чиди Нжокауни - боец африканского происхождения, у него есть серия из семи побед. Он ярко выраженный ударник, бойцов с громкими именами не побеждал, тем не менее идёт без поражений, - рассказал Андрей Корешков. - Для меня он неудобный соперник: очень высокий, с длинными конечностями и обычно все свои бои старается провести в стойке.

Отметим, что в мировом рейтинге полусредневесов Чиди Нжокауни находится ниже Андрея Корешкова. Он занимает 40-е место, в то время как омский спартанец расположился на 20-й строчке.