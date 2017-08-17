В Омске снова пройдёт турнир старожила "Авангарда" Александра Попова

Несмотря на то, что спортсмен уже не играет в "Авангарде", в Омске состоится турнир на его призы для юных хоккеистов.

С 23 по 27 августа на лёд детского хоккейного центра "Авангард" выйдут пять команд 2007 года рождения. Они будут бороться за победу в турнире на призы чемпиона мира, бывшего игрока "Авангарда" Александра Попова. В нём примут участие игроки челябинского "Трактора", новосибирской "Сибири", магнитогорского "Металлурга", а также "Тюменского легиона", "Олимпийца" из Сургута и, конечно, "хозяева" турнира - "ястребки" из омского "Авангарда".

- Соревнования пройдут по круговой системе, победителем станет команда, набравшая больше всех очков. За победу в основное время будет начисляться 3 очка, выигрыш в серии буллитов гарантирует 2 балла, а 1 очко заработает уступившая по буллитам команда, - сообщили в облправительстве.

Напомним, проведя в омском хоккейном клубе 18 сезонов, Александр Попов покинул команду и подписал контракт с московском ЦСКА. Хоккеист, выступавший за "Авангард" с 1999 года, набрал за 18 сезонов 422 очка и тем самым поставил рекорд среди игроков за всю историю команды. Кроме того, Попов - последний действующий игрок в "Авангарде", который в 2004 году стал чемпионом в составе "ястребов".