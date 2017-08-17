По восходящей. "Авангард" продолжает штамповать победы на Мемориале Блинова
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 17 августа 2017, 09:40, последнее обновление 17 августа 2017, 09:43  •  печать

По восходящей. "Авангард" продолжает штамповать победы на Мемориале Блинова

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Во втором туре "ястребы" крупно переиграли хабаровский "Амур" - 5:2.

Второй игровой день 28-го Мемориала Виктора Блинова открывал поединок между "Барысом" и "Югрой". Первая половина встречи осталась за казахстанскими хоккеистами, забросившими в ворота оппонентов четыре безответные шайбы. Северяне несколько активизировались в концовке и сумели отыграть два гола. Итог - 4:2 в пользу подопечных Евгения Корешкова.

В другом матче хозяева турнира принимали "Амур". В стартовом периоде им удалось открыть счёт благодаря дальнему выстрелу Виталия Меньшикова. После перерыва "ястребы" попытались развить успех, но вместо этого грубо ошиблись в большинстве, а на 36-й минуте ещё и "зевнули" контратаку - 1:2.

К радости омских болельщиков их любимцы сумели переломить ход игры и буквально смяли своих оппонентов, забросив три шайбы за 138 секунд. Защитник Максим Березин сравнял счёт в большинстве, следом Илья Михеев отметился голом "в раздевалку", а вскоре после возобновления встречи Юхан Сундстрём сделал преимущество своей команды двукратным. На 47-й минуте другой шведский легионер хозяев - Андре Петерссон установил окончательный результат - 5:2 победа "Авангарда".

По самоотдаче и выполнению игрового задания претензий к парням нет, хотя и допускали такие ошибки, которые непозволительно совершать против такой классной команды как "Авангард". Можно сказать, что нас немного психологически надломила третья пропущенная шайба за пять секунд до конца второго периода, - отметил главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов.

Следующий матч с участием "Авангарда" состоится 18 августа в 19 часов по омскому времени. Соперником наших хоккеистов станет "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Авангард (Омская область) - Амур (Хабаровск) - 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

1:0 - Меньшиков (Густафссон, Сундстрём) - 17:49.

1:1 - Камалов (Фролов) - 27:34 (мен.).

1:2 - Литовченко (Фролов, Зогорна) - 35:40.

2:2 - Березин (Пьянов, Михеев) - 37:57 (бол.).

3:2 - Михеев - 39:55.

4:2 - Сундстрём (Эверберг) - 40:15.

5:2 - Петерссон (Эверберг) - 46:52 (бол.).

Вратари: Шилин - Метсола.

Теги  •  #видео #мемориал Блинова #ХК Авангард #ХК Амур #хоккей

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