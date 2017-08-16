"Авангард" победно стартовал на Мемориале Блинова

Традиционный Мемориал Виктора Блинова начался накануне в Омске. В первом матче хоккеисты "Автомобилиста" "всухую" переиграли "Амур" - 2:0. В вечерней встрече хозяева турнира без особых проблем расправились с "Югрой" - 4:1. Любопытно, что все шайбы в этом противостоянии были заброшены в первом периоде. Уже на 43-й секунде счёт открыл Валентин Пьянов, вскоре Николай Лемтюгов удвоил преимущество "ястребов". Серьёзно обновившаяся в межсезонье "Югра" вернулась в игру после гола Евгения Скачкова, но в концовке стартового игрового отрезка Александр Пережогин и Михаил Фисенко установили окончательный результат - 4:1 в пользу "Авангарда".

Игру можно поделить на две части: первые два периода мы много времени провели в зоне соперника, много атаковали, забили четыре шайбы. В третьем периоде попросили ребят не дать сопернику зацепиться, сыграть по счёту, и в принципе нам это удалось. Я надеюсь, что мы ещё прибавим в движении, потому что два периода был достаточно комфортный счёт, и было сложно достать из себя максимум, тем более что завтра ещё одна игра, - отметил после матча наставник омичей Андрей Скабелка.

Свой следующий поединок "Авангард" проведёт 16 августа в 19 часов по омскому времени. Соперником наших хоккеистов станет хабаровский "Амур".

Авангард (Омская область) - Югра (Ханты-Мансийск) - 4:1 (4:1, 0:0, 0:0).

1:0 - Пьянов (Кошелев, Михеев) - 00:43.

2:0 - Лемтюгов (Березин, Стась) - 03:38.

2:1 - Скачков (Лекомцев, Шулаков) - 04:23.

3:1 - Пережогин (Кугрышев) - 16:57 (5х4).

4:1 - Фисенко (Пережогин, Кугрышев) - 19:58.

Вратари: Фурх - Проскуряков.