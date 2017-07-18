Хоккейную школу "Авангарда" возглавил Евгений Корноухов
Спорт  •  18 июля 2017, 12:36, последнее обновление 18 июля 2017, 14:11  •  печать

Хоккейную школу "Авангарда" возглавил Евгений Корноухов

Автор:

Бывший наставник "ястребов" назначен ответственным за подготовку клубного резерва.

Пресс-служба "Авангарда" объявила имя нового руководителя своей хоккейной школы. Им стал 45-летний омский специалист Евгений Корноухов.

Опыт и знания, накопленные Евгением Корноуховым, обязательно пригодятся нашей школе, - отметил президент "Авангарда" Владимир Шалаев. - Нашему клубу необходимо выходить на новый уровень в организационной и методологической части подготовки резерва. За этим мы ждём улучшения спортивных результатов. Кроме того, осенью 2018 года откроется Хоккейная академия "Авангард", её строительство уже активно идёт. А значит, мы должны быть максимально готовы к применению самых современных наработок. Эти, а также многие другие направления и будет курировать Евгений Корноухов.

Большую часть своей тренерской карьеры Корноухов работал с юниорскими и молодёжными командами. Под его руководством "Омские Ястребы" дважды подряд первенствовали в Кубке Харламова (в сезонах 2011/2012 и 2012/2013). С 2013 года входил в тренерский штаб "Авангарда". С апреля 2015 года по август 2016 года являлся главным тренером омского клуба. Среди воспитанников Евгения Александровича чемпионы мира 2011 среди молодёжи Сергей Калинин и Никита Пивцакин, серебряный призёр юниорского ЧМ-2008 Эдуард Рейзвих.

Теги  •  #Владимир Шалаев #Евгений Корноухов #ХК Авангард #хоккей

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омской области пьяный водитель сбил двух пенсионеров и скрылся  •  сегодня, 15:26
Из-за чумы цены на свинину в Омской области не поднимутся  •  сегодня, 15:19
В центре Омска для транспорта закроют ещё один участок  •  сегодня, 15:01
На выставке "АгроОмск" губернатора встретили с бензопилой  •  сегодня, 14:49
Омский Роспотребнадзор нашел почти 450 нарушений в детских лагерях  •  сегодня, 14:35  •   1
На месте городской свалки для омичей хотят построить парк с лыжными трассами  •  сегодня, 14:00
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400