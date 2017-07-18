Хоккейную школу "Авангарда" возглавил Евгений Корноухов

Пресс-служба "Авангарда" объявила имя нового руководителя своей хоккейной школы. Им стал 45-летний омский специалист Евгений Корноухов.

Опыт и знания, накопленные Евгением Корноуховым, обязательно пригодятся нашей школе, - отметил президент "Авангарда" Владимир Шалаев. - Нашему клубу необходимо выходить на новый уровень в организационной и методологической части подготовки резерва. За этим мы ждём улучшения спортивных результатов. Кроме того, осенью 2018 года откроется Хоккейная академия "Авангард", её строительство уже активно идёт. А значит, мы должны быть максимально готовы к применению самых современных наработок. Эти, а также многие другие направления и будет курировать Евгений Корноухов.

Большую часть своей тренерской карьеры Корноухов работал с юниорскими и молодёжными командами. Под его руководством "Омские Ястребы" дважды подряд первенствовали в Кубке Харламова (в сезонах 2011/2012 и 2012/2013). С 2013 года входил в тренерский штаб "Авангарда". С апреля 2015 года по август 2016 года являлся главным тренером омского клуба. Среди воспитанников Евгения Александровича чемпионы мира 2011 среди молодёжи Сергей Калинин и Никита Пивцакин, серебряный призёр юниорского ЧМ-2008 Эдуард Рейзвих.