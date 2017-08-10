"Авангард" потерпел второе поражение на Кубке Президента Казахстана
Спорт  •  10 августа 2017, 09:43, последнее обновление 10 августа 2017, 10:05  •  печать

"Авангард" потерпел второе поражение на Кубке Президента Казахстана

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Подопечные Андрея Скабелки уступили хозяевам турнира со счётом 3:4.

В Астане продолжаются игры на Кубок Президента Республики Казахстан. В своём третьем матче против "Барыса" тренерский штаб омской команды выпустил на лёд экспериментальный состав. День отдыха получили все иностранные хоккеисты за исключением Доминика Фурха и ряд опытных игроков. Их места в основе заняли молодые игроки, один из которых - Дмитрий Жукенов отличился уже на 23-й секунде.

Закрепить этот успех "ястребам" не удалось. Уже в стартовом отрезке хозяева не только восстановили равенство в счёте, но и вышли вперёд. В начале второго периода опытнейший Кевин Даллмэн мощным броском в большинстве в третий раз огорчил Фурха - 3:1. Омичи  ответили голом Никиты Лисова, дальний выстрел которого застал врасплох экс-"авангардовца" Хенрика Карлссона.

В заключительном игровом отрезке соперники обменялись заброшенными шайбами. На 42-й минуте североамериканским легионерам "Барыса" вновь удался розыгрыш лишнего игрока, а в самой концовке Семён Кошелев при игре в формате "6 на 5" установил окончательный результат встречи - 4:3 в пользу "Барыса".

Следующий поединок "Авангарда" пройдёт 10 августа. Соперником наших хоккеистов станет возглавляющий турнирную таблицу "Нефтехимик". 

Барыс (Астана) - Авангард (Омская область) - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

0:1 - Жукенов - 00:23.
1:1 - Вей (Доус, Сен-Пьер) - 02:58.
2:1 - Шевченко (Старченко) - 05:44.
3:1 - Даллмэн (Диц) - 21:50 (5х4).
3:2 - Лисов (Березин, Фисенко) - 28:16 (5х4).
4:2 - Доус (Сен-Пьер) - 41:12 (5х4).

4:3 - Кошелев (Файзуллин, Хохряков) - 58:53 (6х5).

Вратари: Карлссон - Фурх.

Теги  •  #Кубок президента Казахстана #ХК Авангард #ХК Барыс

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