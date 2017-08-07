"Авангард" уступил в стартовом матче на Кубке Президента

В первый игровой день подопечные Андрея Скабелки в овертайме проиграли "Адмиралу" - 4:5.

В Астане стартовал традиционный предсезонный хоккейный турнир - Кубок Президента Республики Казахстан. В этом году участие в соревнованиях принимают пять клубов КХЛ - "Авангард", "Адмирал", "Барыс", "Нефтехимик", "Трактор" и швейцарский "Давос".

Первым соперником "ястребов" в столице Казахстана стал "Адмирал" из Владивостока. В дебюте поединка дважды отличились омичи. Счёт в меньшинстве открыл Ансель Галимов, а уже через минуту другой новобранец Михаил Фисенко забросил вторую шайбу. Дальневосточников такое развитие событий нисколько не смутило, и уже в концовке периода счёт снова стал равным - 2:2.

В середине второго периода успешно сработала спецбригада реализации большинства "моряков", отличившаяся дважды за 18 секунд - 2:4. Вернуться в игру "авангардовцам" помогла удачная реализация численного преимущества на 36-й минуте (автором гола стал Семён Кошелев), а в третьем игровом отрезке Дмитрий Кугрышев восстановил равенство на табло - 4:4.

И всё же последнее слово в этот вечер осталось за "моряками". В овертайме экс-омичи Николай Глухов и Владимир Ткачёв организовали победную шайбу в ворота Доминика Фурха и принесли победу своей команде.

Хорошее начало, движение, моменты использовали, но не забили "пять на три", дали сопернику войти в игру, - приводит официальный сайт КХЛ слова главного тренера "Авангарда" Андрея Скабелки. - Затем уже было не так просто, началось много сумбура, индивидуальных ошибок. Но удалось вернуться, после того как "Адмирал" вышел вперёд, сравняли счёт. В третьем периоде мы больше владели преимуществом, больше играли в зоне нападения, смогли забить, но в овертайме пропустили.

В других встречах дня "Нефтехимик" взял верх над "Трактором" - 5:4 ОТ, а хозяева турнира негостеприимно обошлись с "Давосом" - 4:2. Следующим противником "Авангарда" станет "Трактор". Встреча пройдёт 7 августа в 15.30 по омскому времени.

Авангард (Омская область) - Адмирал (Владивосток) - 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1).

1:0 - Галимов - 03:10 (4x5).

2:0 - Фисенко (Кугрышев, Мартынов) - 04:20.

2:1 - Горшков (Краснослободцев, Крикуненко) - 05:24.

2:2 - Воронин (Бартулис) - 19:25.

2:3 - Блум (Воронин) - 30:26 (5x3).

2:4 - Краснослободцев (Горшков) - 30:44 (5х4).

3:4 - Кошелев (Михеев, Стась) - 35:57 (5х4).

4:4 - Кугрышев (Фисенко, Пережогин) - 48:49.

4:5 - Ткачёв (Глухов) - 63:59.

Вратари: Фурх - Бобков.