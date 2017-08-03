"Радио Сибирь" выступит информационным партнёром хоккейного open air "Территория Авангарда"

"Радио Сибирь" (МКР-Медиа) выступит официальным информационным партнёром open air "Территория Авангарда". Праздник для любителей хоккея, посвящённый старту сезона КХЛ - 2017/2018, пройдёт в воскресенье, 20 августа 2017 года, на площади у спортивного комплекса "Арена Омск". Болельщикам будет представлен новый состав ХК "Авангард", состоится автограф-сессия и музыкальный концерт.

Но, по сути, презентация игроков ХК "Авангард" начнётся раньше в медиаформате. Сегодня, 3 августа, "Радио Сибирь" запустит интерактивный проект, в ходе которого радиослушатели узнают обо всех членах хоккейной команды и смогут выиграть призы с их автографами.

20 августа на площади у СК "Арена Омск" развернётся открытая студия "Радио Сибирь". В прямом эфире будут транслироваться самые яркие моменты праздника, блицинтервью с хоккеистами, болельщикам представится возможность попробовать себя в роли диджеев. Праздник "Территория Авангарда" проведут звёзды утреннего эфира "Радио Сибирь" Алексей Царёв и Иван Притуляк.

- Хоккей - командная игра, и мы рады, что в нашем составе есть "Радио Сибирь", наш друг и медиапартнёр. Это радиостанция с таким же сильным сибирским характером, как и "Авангард", поэтому в сотрудничестве нам легче побеждать и быть на одной волне с болельщиками. При поддержке "Радио Сибирь" команду стали лучше слышать и понимать, а главное – больше в неё верить. Впереди целый сезон, который не будет простым, но вместе мы вправе рассчитывать на новые достижения! – считает президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев.

В феврале 2017 года перед стартом плей-офф чемпионата КХЛ "Радио Сибирь" и клуб "Авангард" организовали для болельщиков первый турнир по настольному хоккею на Кубок фаната, который обещает стать традиционным. А в июле партнёры провели чемпионат по хоккею на песке на Кубок Авангарда.

- Традиционный праздник "Территория Авангарда" в этом году трансформируется в масштабный open air. Параллельно и "Радио Сибирь" усиливает и модернизирует интеграцию в это крупнейшее событие. Кроме эксклюзивных фирменных игр, которые мы проводим к старту хоккейного сезона, и открытой студии на "Территории Авангарда", мы запустим интерактивные презентации всех игроков команды. Ну а 20 августа в эфире "Радио Сибирь" устроим прямую live-трансляцию выступления группы "Ногу Свело!", которое станет апогеем "Территории Авангарда" и даст мощный заряд на предстоящий сезон! – отметил генеральный продюсер "Радио Сибирь" Игорь Заверюха.

Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия.

Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".