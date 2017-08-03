Участников омского SIM проверят на допинг
Спорт  •   3 августа 2017, 15:13, последнее обновление 3 августа 2017, 15:15  •  печать

Участников омского SIM проверят на допинг

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Не исключено, что на спортивном мероприятии появится антидопинговая комиссия.

В Омске участников SIM могут проверить на допинг. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал директор серии забегов Константин Подбельский.

- Возможно, на марафон приедут представители допинг-контроля. В прошлом году такая бригада появилась, предварительно об этом никак не оповещая. Сейчас мы знаем, что такая вероятность есть, - сообщил Подбельский.

Напомним, 5 августа, в День города, в Омске состоится главное спортивное мероприятие региона - XXVIII Сибирский международный марафон. Впервые за несколько лет изменится трасса марафона и дистанции. О главных новшествах забега читайте здесь.

Теги  •  #SIM #допинг #проверка #Сибирский международный марафон

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