Участников омского SIM проверят на допинг

Не исключено, что на спортивном мероприятии появится антидопинговая комиссия.

В Омске участников SIM могут проверить на допинг. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал директор серии забегов Константин Подбельский.

- Возможно, на марафон приедут представители допинг-контроля. В прошлом году такая бригада появилась, предварительно об этом никак не оповещая. Сейчас мы знаем, что такая вероятность есть, - сообщил Подбельский.

Напомним, 5 августа, в День города, в Омске состоится главное спортивное мероприятие региона - XXVIII Сибирский международный марафон. Впервые за несколько лет изменится трасса марафона и дистанции. О главных новшествах забега читайте здесь.