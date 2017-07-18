Президент "Авангарда" обвинил Никиту Пивцакина во лжи

Президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев на официальном сайте клуба эмоционально прокомментировал заявления воспитанника омского хоккея Никиты Пивцакина, обвинившего руководство родного клуба в нежелании продлевать контракт с ним после окончания сезона 2014/2015.

- Мы никогда не отвечаем на откровенную ложь, однако в этом случае считаем, что свою позицию нам заявить необходимо, поскольку произошло искажение фактов на грани оскорбления клуба и его руководителей, - заявил функционер. - Мы предлагали Никите Пивцакину контракт на два года, за это время игрок получил бы 50-60 миллионов рублей - сейчас мы считаем возможным назвать эти цифры. Вряд ли кто-то скажет, что это необъективная оценка мастерства игрока. Но хоккеист и его агенты заявили нам, что хотят сумму значительно выше. Тогда мы предложили Пивцакину выйти на рынок, чтобы именно рынок определил его настоящую цену. В итоге ни один клуб КХЛ (!) не сделал Пивцакину предложение, и он действительно перешёл в ЦСКА на более низкий контракт, чем в "Авангарде". Таковы фактические обстоятельства дела.

Свою позицию по этому вопросу Пивцакин озвучил накануне в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

- В последнем сезоне за "Авангард" я получил травму перед плей-офф. Травму довольно тяжёлую. Но меня почему-то не отпускали делать операцию, сказали, чтобы я был рядом с командой. Затем, когда я всё-таки съездил на операцию и стал восстанавливаться, то меня лишили тренера по физической подготовке. Просто взяли и запретили клубному тренеру со мной работать. Не знаю почему, видимо не хотели видеть меня в команде. Я вам сразу скажу, что в ЦСКА уехал на меньшие деньги, чем были у меня в "Авангарде". Дело вообще было не в финансовых условиях. Но все же понимают, что это зависит не от меня, а от руководства. Сейчас клубом управляет совершенно не те люди, что были раньше. Может быть, я когда-нибудь действительно вернусь в "Авангард".

После ухода из омского клуба 25-летний защитник провёл 79 игр за столичный ЦСКА, в которых отметился 15 (4+11) набранными очками, 58 штрафными минутами при показателе полезности "+16". В июне стороны объявили о продолжении сотрудничества сроком на один год.