Александр Шлеменко сразится с одним из сильнейших средневесов планеты

Американский промоушен Bellator обнародовал состав участников турнира по смешанным единоборствам, который пройдёт 20 октября в США. Главным событием вечера станет поединок экс-чемпиона организации Александра Шлеменко и голландца Гегарда Мусаси по прозвищу "Ловец снов".

Оппонент "Шторма" прекрасно известен любителям ММА. Родившийся в Иране в семье карабахских армян Мусаси, имеет огромную армию поклонников, как в России, так и по всему миру. За свою карьеру Герард принял участие в 50 схватках (в средней и полутяжёлой весовых категориях), 42 из которых выиграл, 2 свёл вничью и 6 проиграл. Среди тех, кого побеждал экс-боец UFC такие известные спортсмены как Дэн Хендерсон, Крис Уайдман, Витор Белфорд, Овинс Сен-Прю, Марк Хант, Роналдо Соуза и Гектор Ломбард (двое последних в разное время выигрывали у Шлеменко). В новом для себя промоушене 31-летний новобранец не намерен ограничиваться одним трофеем.

Я с нетерпением жду возможности стать чемпионом в Bellator. Если я этого добьюсь, то поднимусь в полутяжёлый вес и заберу пояс в 205 фунтах. Но сначала титул в среднем весе. Это моя цель, - рассказал голландец в интервью Sherdog.

Александр Шлеменко, который в настоящее время руководит подготовкой своего ученика Андрея Корешкова ("Спартанец" 25 августа сразится с американцем Чиди Нжокуани) сообщил, что будет готовиться к предстоящему поединку в родных стенах.

- Вернусь в Омск и буду готовиться в нашей школе "Шторм". Мусаси хорош во всех аспектах: может и нокаутировать, и приём сделать. Он очень неудобный боец: слабых сторон у него не так много. Плюс к этому он не "сдыхает" в бою. Я понимаю всю его опасность. На бой против человека, который крупнее тебя, надо выходить с очень хорошо продуманной тактикой. Если я выйду против Мусаси без тактики, то, скорее всего, проиграю и даже могу проиграть досрочно. Я знаю, что мне будет тяжело. Но если удастся построить правильную тактику и не отходить от неё, то я выиграю этот бой, - заявил Александр корреспонденту "Матч ТВ".

Послужной список 33-летнего Шлеменко насчитывает 65 поединков, 56 из которых он выиграл. Своё последнее на данный момент поражение в карьере омич потерпел в сентябре 2014 года в бою с Брэндоном Хэлси, реванш против которого 1 июня этого года завершился убедительной победой "Шторма".