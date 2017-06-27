Константин Подбельский вернулся в омский SIM

Бывший министр спорта Омской области Константин Подбельский возглавил серию забегов "Сибирский международный марафон" (SIM). Прежний руководитель Инна Черноблавская ушла из этой структуры и теперь занимается другими "беговыми" проектами.
Добавим, что в качестве директора омского марафона Подбельский выступит 29 июня на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Вместе с министром спорта Дмитрием Крикорьянцем он расскажет об изменениях в забегах SIM. Так, например, планируется, что Сибирский международный марафон, который пройдёт 5 августа, изменит трассу. Участникам основной дистанции (42,195 км) предстоит пробежать два круга, а основная трасса пройдёт по городку Нефтяников.