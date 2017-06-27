Константин Подбельский вернулся в омский SIM
Спорт  •  27 июня 2017, 13:55, последнее обновление 27 июня 2017, 15:39  •  печать

Константин Подбельский вернулся в омский SIM

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На место Инны Черноблавской, возглавлявшей серию забегов "Сибирский международный марафон", пришёл Константин Подбельский, который занимал эту должность до неё.

Бывший министр спорта Омской области Константин Подбельский возглавил серию забегов "Сибирский международный марафон" (SIM). Прежний руководитель Инна Черноблавская ушла из этой структуры и теперь занимается другими "беговыми" проектами.

Добавим, что в качестве директора омского марафона Подбельский выступит 29 июня на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Вместе с министром спорта Дмитрием Крикорьянцем он расскажет об изменениях в забегах SIM. Так, например, планируется, что Сибирский международный марафон, который пройдёт 5 августа, изменит трассу. Участникам основной дистанции (42,195 км) предстоит пробежать два круга, а основная трасса пройдёт по городку Нефтяников.

Теги  •  #Инна Черноблавская #Константин Подбельский #сибирский марафон

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