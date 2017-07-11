Экс-голкипер "Авангарда" стал тренером "Нью-Йорк Айлендерс"
Спорт  •  11 июля 2017, 08:40, последнее обновление 11 июля 2017, 09:39  •  печать

Экс-голкипер "Авангарда" стал тренером "Нью-Йорк Айлендерс"

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С вратарями "островитян" теперь будет работать Фред Брэтуэйт.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" объявил о заключении контракта с 44-летним Фредом Брэтуэйтом, который будет исполнять роль наставника голкиперов, сообщает официальный сайт американского клуба.

- Опыт Фреда на почти всех уровнях хоккея делает его невероятным приобретением для нашей команды. У него была не только хорошая карьера в НХЛ, но он ещё и работал на уровне сборных в Канаде. Уверен, что он готов сделать следующий шаг, и мы с нетерпением ждём, когда он приступит к работе с нашими вратарями, - прокомментировал сделку главный тренер "островитян" Дуг Уэйт.

Большая часть игровой карьеры Брэтуэйта прошла в различных заокеанских хоккейных лигах. Российские болельщики помнят его по выступлениям за казанский "Ак Барс", в составе которого он стал чемпионом России 2006 года и был признан лучшим голкипером Суперлиги, а также за "Авангард" в сезоне 2007/2008. В составе "ястребов" темнокожий страж ворот принял участие в 22 играх, пропустив в них 56 шайб.

Свою тренерскую карьеру Брэтуэйт начал в немецком клубе "Адлер Мангейм", а последние три сезона повышал мастерство голкиперов юниорской и молодёжной сборных Канады.

Теги  •  #НХЛ #хоккей

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Комментарии
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Мартин Калинин  •  11 июля 2017, 10:38

56 шайб в 22 матчах, чет дырка какая-то, а не вратарь

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Мирослав В-ов  •  11 июля 2017, 09:33

Отличный вратарь. Не удивлен решению "островитян". Он сможет многому научить своих подопечных.

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