Ягра в омском "Авангарде" не ждут 
Спорт  •   9 июля 2017, 15:39, последнее обновление 9 июля 2017, 16:00  •  печать

Ягра в омском "Авангарде" не ждут 

Автор:

В ХК "Авангард" заявили, что вопрос возвращения Яромира Ягра в омский клуб не рассматривается.

Омский "Авангард" не рассматривает возможность подписания контракта с чешским форвардом Яромиром Ягром, который находится в статусе свободного агента после окончания контракта с клубом НХЛ "Флорида Пантерз". Об этом сообщает "Чемпионат. com". Отметим, что ранее сообщалось, что Ягр может продолжить карьеру в КХЛ, если его не подпишет ни один из клубов НХЛ.

Напомним, Яромир Ягр выступал за омский "Авангард" с 2008 по 2011 год, после чего вернулся в Национальную хоккейную лигу. Минувший сезон он провёл в составе команды "Флорида Пантерз", забросив 16 шайб и отдав 30 результативных передач. 

Теги  •  #контракт #ХК Авангард #Яромир Ягр

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр  •  9 июля 2017, 17:40

Может быть руководство клуба и его спонсоры взялись за ум. Нужно стимулировать местных пацанов, а не кормить хоккеистов из-за бугра.

Ответить
Дмиртий Смирнов  •  9 июля 2017, 17:10

Не надо торопиться с выводами, они могут быть обманчивы. Ягра хорошо играл, так что можно его вернуть.

Ответить
Последние новости
В Омске столкнулись ВАЗ и троллейбус с пассажирами  •  сегодня, 17:32
Соцсети: в банкомате омские инкассаторы оставили ключи  •  сегодня, 13:13  •   4
Дышите глубже: омичи в соцсетях массово жалуются на выбросы от ТЭЦ  •  сегодня, 11:44  •   4  •  
В Омске на глазах у отца утонула 12-летняя девочка  •  сегодня, 10:55  •   4
Вор оставил администратора омского тату-салона без колес  •  вчера, 19:42  •   3
Синоптики объяснили резкую смену погоды в Омской области западным влиянием  •  вчера, 19:27  •   3
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400