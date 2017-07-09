Ягра в омском "Авангарде" не ждут 

Омский "Авангард" не рассматривает возможность подписания контракта с чешским форвардом Яромиром Ягром, который находится в статусе свободного агента после окончания контракта с клубом НХЛ "Флорида Пантерз". Об этом сообщает "Чемпионат. com". Отметим, что ранее сообщалось, что Ягр может продолжить карьеру в КХЛ, если его не подпишет ни один из клубов НХЛ.

Напомним, Яромир Ягр выступал за омский "Авангард" с 2008 по 2011 год, после чего вернулся в Национальную хоккейную лигу. Минувший сезон он провёл в составе команды "Флорида Пантерз", забросив 16 шайб и отдав 30 результативных передач.