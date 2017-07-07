"Авангард" подписал капитана сборной Беларуси

Пресс-служба "Авангарда" объявила о переходе в омский клуб Андрея Стася. Контракт с 28-летним уроженцем Минска рассчитан на три года. Несмотря на регулярные выступления за сборную Беларуси (участник девяти чемпионатов мира) хоккеист не будет считаться легионером.

- Стась не является для "Авангарда" шестым легионером, - приводит официальный сайт клуба слова генерального менеджера Виктора Шалаева. - У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьёзнейшая конкуренция, а это всегда идёт только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут "Авангарду". Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лёд вместе с командой.

Большая часть карьеры Стася прошла в минских клубах: "Динамо", "Юности", "Юниоре" и "Керамине". Кроме того, в его активе значатся выступления за московский ЦСКА и нижнекамский "Нефтехимик". В Континентальной хоккейной лиге новичок "красно-бело-чёрных" принял участие в 443 играх, в которых набрал 122 (51+71) очка по системе "гол плюс пас".