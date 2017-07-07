"Авангард" подписал капитана сборной Беларуси
Спорт  •   7 июля 2017, 19:00, последнее обновление 7 июля 2017, 19:07  •  печать

"Авангард" подписал капитана сборной Беларуси

Автор:

Очередным новобранцем "ястребов" стал центрфорвард Андрей Стась.   

Пресс-служба "Авангарда" объявила о переходе в омский клуб Андрея Стася. Контракт с 28-летним уроженцем Минска рассчитан на три года. Несмотря на регулярные выступления за сборную Беларуси (участник девяти чемпионатов мира) хоккеист не будет считаться легионером.

- Стась не является для "Авангарда" шестым легионером, - приводит официальный сайт клуба слова генерального менеджера Виктора Шалаева. - У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьёзнейшая конкуренция, а это всегда идёт только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут "Авангарду". Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лёд вместе с командой.  

Большая часть карьеры Стася прошла в минских клубах: "Динамо", "Юности", "Юниоре" и "Керамине". Кроме того, в его активе значатся выступления за московский ЦСКА и нижнекамский "Нефтехимик". В Континентальной хоккейной лиге новичок "красно-бело-чёрных" принял участие в 443 играх, в которых набрал 122 (51+71) очка по системе "гол плюс пас". 

Теги  •  #Белоруссия #ХК Авангард #хоккей

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  7 июля 2017, 19:25

Все-таки не зря ходили слухи о его переходе, теперь они подтвердились. Хороший игрок.

Ответить
Последние новости
Омский режиссёр снимает фильм "Увидеть Сталина" с Мерзликиным в главной роли  •  сегодня, 17:40  •  
Омские чиновники нашли яму на Красноярском тракте, из-за которой автолюбители ломают подвески  •  сегодня, 17:20  •  
Мошенник украл у казахстанцев 4 млн рублей, пообещав им квартиры  •  сегодня, 16:44  •   3
Омские заключённые вылепили из гипса "Фемиду"  •  сегодня, 16:29
Пешеходы получат на улице Ленина больше места и светофоров  •  сегодня, 15:57  •  
На омской границе развернули три тысячи казахстанских утят  •  сегодня, 15:29  •   1
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400