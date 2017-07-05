"Авангард" продолжит сотрудничество с "Сарыаркой"
Спорт  •   5 июля 2017, 09:44, последнее обновление 5 июля 2017, 09:52  •  печать

"Авангард" продолжит сотрудничество с "Сарыаркой"

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Карагандинский клуб останется фарм-клубом "ястребов" в следующем сезоне.

ХК "Авангард" договорился о продлении соглашения о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги "Сарыарка", сообщает портал "Чемпионат.com" со ссылкой на пресс-службу омской команды. Новый договор рассчитан на один год.

Таким образом, "Сарыарка", как и в предыдущие сезоны, будет фарм-клубом "красно-бело-чёрных". Это означает, что "ястребы" по ходу чемпионата смогут делегировать в ВХЛ своих молодых игроков для получения игровой практики и повышения мастерства. Отметим, что в прошлом году форму казахстанской команды примеряли Денис Костин, Илья Михеев, Иван Фищенко, Павел Махановский, Данил Файзуллин и другие хоккеисты системы "Авангарда".

Теги  •  #фарм-клуб #ХК Авангард

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  5 июля 2017, 11:33

Хорошо, когда есть такая возможность проверить в деле молодых игроков, для них ВХЛ это отличная практика.

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