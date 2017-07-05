"Авангард" продолжит сотрудничество с "Сарыаркой"

ХК "Авангард" договорился о продлении соглашения о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги "Сарыарка", сообщает портал "Чемпионат.com" со ссылкой на пресс-службу омской команды. Новый договор рассчитан на один год.

Таким образом, "Сарыарка", как и в предыдущие сезоны, будет фарм-клубом "красно-бело-чёрных". Это означает, что "ястребы" по ходу чемпионата смогут делегировать в ВХЛ своих молодых игроков для получения игровой практики и повышения мастерства. Отметим, что в прошлом году форму казахстанской команды примеряли Денис Костин, Илья Михеев, Иван Фищенко, Павел Махановский, Данил Файзуллин и другие хоккеисты системы "Авангарда".