К омскому "Авангарду" присоединился третий швед

Сегодня в Омск прилетел 24-летний шведский хоккеист Юхан Сундстрем. Это уже третий швед в составе омской команды. Напомним, за "ястребов" уже выступают защитники Эрик Густафссон и Юнас Анелев. В скором времени в расположении команды появится ещё один новичок - Дэннис Эверберг. Как отметил Юхан Сундстрем, его главная цель в Омске - показывать высокие результаты вместе с "Авангардом" на протяжении всего сезона КХЛ.

- Я высокий игрок с неплохим катанием. Могу шайбу неплохо забросить в ворота, участвовать в выбрасываниях. Я думаю, что постараюсь привнести что-то в команду, - сообщил в интервью пресс-службе ХК "Авангард" Юхан Сундстрем. - Хорошо, когда в команде есть твои соотечественники. Густафссон и Анелев уже здесь были, и я думаю, что они помогут нам с Дэннисом Эвербергом адаптироваться. <…> У меня за плечами неплохой опыт - я трудился два года в шведской команде и неплохо себя показывал. Я полностью готов, с нетерпением жду начала сезона.

Добавим, что Юхан Сундстрём - воспитанник клуба "Фрёлунда", с которым в 2010 году подписал двухлетний контракт. В составе клуба стал чемпионом Швеции. На драфте НХЛ 2011 года был выбран американским клубом "Нью-Йорк Айлендерс". Подписал с ним контракт сроком на 3 года. Всего в НХЛ провёл 11 игр. После завершения контракта вернулся в родной клуб "Фрёлунда", в составе которого стал победителем Лиги чемпионов 2015/16. В 2016 году впервые сыграл на чемпионате мира за национальную команду Швеции.