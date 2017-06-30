В омский "Авангард" прибыли два новичка

Представители омского "Авангарда" встретили в аэропорту прибывших в расположение клуба новичков Дмитрия Кугрышева и Михаила Фисенко. После прохождения медосмотра и тестов команда на следующей неделе приступает к тренировкам.
Я рад, что с новой командой мне придётся меньше летать, - признался бывший нападающий владивостокского "Адмирала" Михаил Фисенко. - Хочется играть в хоккей максимально долго, поэтому надеюсь задержаться в Омске надолго.
Дмитрий Кугрышев признался, что намерен в Омске улучшить те результаты, которых ему удалось добиться с нынешним тренером "ястребов" Андреем Скабелкой в новосибирской "Сибири".
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Будем надеяться, что новички окажут помощь команде и проявят себя на высоком уровне.