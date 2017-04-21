Омский "Авангард" обменял Сергея Калинина на деньги
Спорт  •  21 апреля 2017, 08:57, последнее обновление 21 апреля 2017, 09:56  •  печать

Омский "Авангард" обменял Сергея Калинина на деньги

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Нападающий Сергей Калинин после поездки в НХЛ продолжит карьеру в санкт-петербургском СКА.

Омский "Авангард" и санкт-петербургский СКА произвели обмен. Вместо прав на хоккеиста Сергея Калинина "ястребы" получили денежную компенсацию. Бывший нападающий омского клуба планирует продолжить в новом сезоне карьеру в КХЛ после неудачного вояжа в НХЛ.

В сезоне 2016-2017 годов Калинин провёл в составе клуба "Нью-Джерси" 43 матча, в которых набрал 4 очка по системе гол + пас при показателе полезности - 12. Последние месяцы нападающий провёл в системе клуба "Торонто". По информации "Р-Спорт", "Авангард" получил за права на хоккеиста от СКА 80 млн рублей. "Мы просто уступили права СКА на денежную компенсацию. Вот и всё. А почему было принято такое решение - это клубные дела", - заявил в интервью "Спорт-Экспресс" президент "Авангарда" Владимир Шалаев.

Любопытно, что за день до сделки Шалаев в интервью порталу "Чемпионат.com" заявил, что никаких предложений по чемпиону мира - 2014 не получал: "На нас никто по поводу Сергея Калинина не выходил. Это наш игрок, к нам насчёт его приобретения никто не обращался. Тут комментировать нечего. Ничего не нужно высасывать".

Теги  •  #Сергей Калинин #ХК Авангард

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  21 апреля 2017, 09:31

Неужели решили, что Калинин уже не вернется на свой прежний уровень? А СКА, получается, верит.

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Николай Каринин  •  21 апреля 2017, 09:53

Может, все дело в желании хоккеиста попробовать себя в другой команде КХЛ. В этом случае нет смысла заставлять ехать в Омск.

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