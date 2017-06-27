"Торонто" не стал продлевать соглашение с Сергеем Калининым

Нападающий Сергей Калинин не получил квалификационного предложения от клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс", сообщает TSN. Таким образом, любая команда НХЛ вправе предложить контракт 26-летнему игроку, ставшему неограниченно свободным агентом.
Минувший сезон чемпион мира 2014 года начинал в "Нью-Джерси Девилз" (43 игры, 4 результативных очка) откуда был обменян в Торонто. В канадском клубе Сергея сразу же отправили в АХЛ, где он принял участие в 30 поединках, в которых отметился 5 набранными баллами по системе "гол+пас".
Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Калинина является действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга, два месяца назад обменявший права на форварда на денежную компенсацию у "Авангарда".
Удивлен, что карьера в НХЛ у Сергея не заладилась. Видимо, это не его лига.
Что-то не получилось у Сергея за океаном. Лучше все же домой возвращаться.