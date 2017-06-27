"Торонто" не стал продлевать соглашение с Сергеем Калининым

Экс-капитан "Авангарда" так и не провёл ни одной игры за "кленовых листьев".

Нападающий Сергей Калинин не получил квалификационного предложения от клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс", сообщает TSN. Таким образом, любая команда НХЛ вправе предложить контракт 26-летнему игроку, ставшему неограниченно свободным агентом.

Минувший сезон чемпион мира 2014 года начинал в "Нью-Джерси Девилз" (43 игры, 4 результативных очка) откуда был обменян в Торонто. В канадском клубе Сергея сразу же отправили в АХЛ, где он принял участие в 30 поединках, в которых отметился 5 набранными баллами по системе "гол+пас".

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Калинина является действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга, два месяца назад обменявший права на форварда на денежную компенсацию у "Авангарда".