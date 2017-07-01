Омич Владислав Артемьев стал 51-м шахматистом планеты

Международная шахматная федерация опубликовала классификацию лучших игроков по состоянию на первое июля. Сильнейшим шахматистом мира по рейтингу Эло в классике с результатом 2822 по-прежнему является норвежец Магнус Карлсен. На десять очков отстаёт от него россиянин Владимир Крамник, а замыкает тройку сильнейших американец филиппинского происхождения Уэсли Со.

Продолжает укреплять свои позиции единственный представитель Омска в мировой шахматной элите Владислав Артемьев, остановившийся в шаге от ТОП-50 с рейтингом 2695. В предыдущей табели о рангах он занимал 54-е место. Кроме того, Артемьев удерживает третью строчку в юниорском зачёте, уступая лишь своему ровеснику поляку Яну-Кшиштофу Дуде (2707) и 18-летнему китайскому вундеркинду Вэй И (2738).

В более быстрых разновидностях шахмат рейтинг Владислава ещё выше. Так в рапиде (игра с укороченным контролем времени) он занимает 28-е место в мире, а в блице (молниеносная игра) - 26-е.