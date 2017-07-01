Омич Владислав Артемьев стал 51-м шахматистом планеты
Спорт  •   1 июля 2017, 13:32, последнее обновление 1 июля 2017, 13:36  •  печать

Омич Владислав Артемьев стал 51-м шахматистом планеты

Автор:

В обновлённом рейтинге ФИДЕ 19-летний гроссмейстер поднялся на три позиции.

Международная шахматная федерация опубликовала классификацию лучших игроков по состоянию на первое июля. Сильнейшим шахматистом мира по рейтингу Эло в классике с результатом 2822 по-прежнему является норвежец Магнус Карлсен. На десять очков отстаёт от него россиянин Владимир Крамник, а замыкает тройку сильнейших американец филиппинского происхождения Уэсли Со.

Продолжает укреплять свои позиции единственный представитель Омска в мировой шахматной элите Владислав Артемьев, остановившийся в шаге от ТОП-50 с рейтингом 2695. В предыдущей табели о рангах он занимал 54-е место. Кроме того, Артемьев удерживает третью строчку в юниорском зачёте, уступая лишь своему ровеснику поляку Яну-Кшиштофу Дуде (2707) и 18-летнему китайскому вундеркинду Вэй И (2738).

В более быстрых разновидностях шахмат рейтинг Владислава ещё выше. Так в рапиде (игра с укороченным контролем времени) он занимает 28-е место в мире, а в блице (молниеносная игра) - 26-е.

Теги  •  #Владислав Артемьев #шахматы

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Макс Павлов  •  1 июля 2017, 15:02

Учитывая возраст начинающего шахматиста, вполне достойный результат, главное не останавливаться на достигнутом ;) .

Ответить
Последние новости
Под Омском столкнулись легковушка и мопед  •  сегодня, 15:09
В Омске водитель BMW сбил наносившего дорожную разметку рабочего  •  сегодня, 13:24
В омском аэропорту выстрелили в охранника и ограбили стюардессу  •  сегодня, 13:03  •   6
Омскому банкиру Мацелевичу приблизили суд  •  сегодня, 09:07  •   1
Хакеры оставили омичей без медицинских анализов  •  вчера, 17:33  •   5
Каждый десятый омский выпускник остался без аттестата  •  вчера, 16:58  •   5
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400