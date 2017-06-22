Экипажи Омского танкового института лидируют на соревнованиях "Рембат"

По итогам двух дней соревнований по обслуживанию бронетанковой техники "Рембат" лидируют два экипажа Омского автобронетанкового инженерного института, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Команды состязались в индивидуальной гонке. На полосе препятствий был преодолён противотанковый ров, брод, траншея с установкой мостового перехода. В задачи экипажей входила замена повреждённых колёс и поднятие танка Т-72 с использованием пневматического домкрата. На следующий день состоялся заезд бронированных ремонтно-эксплуатационных машин.

Отрыв по очкам не очень большой, поэтому вся борьба ещё впереди, - заявил первый заместитель начальника Омского автобронетанкового инженерного института полковник Дмитрий Солоницын.

Сегодня пройдёт следующий этап соревнований - огневая подготовка. Отборочный этап завершится 24 июня. Победители будут представлять Россию на международном этапе конкурса "Рембат-2017", который пройдёт в Омской области с 5 по 10 августа.