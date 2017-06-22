Экипажи Омского танкового института лидируют на соревнованиях "Рембат"
Общество  •  22 июня 2017, 13:10, последнее обновление 22 июня 2017, 13:16  •  печать

Экипажи Омского танкового института лидируют на соревнованиях "Рембат"

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На всеармейском этапе конкурса по обслуживанию бронетанковой техники "Рембат" лидируют экипажи Омского автобронетанкового инженерного института.

По итогам двух дней соревнований по обслуживанию бронетанковой техники "Рембат" лидируют два экипажа Омского автобронетанкового инженерного института, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Команды состязались в индивидуальной гонке. На полосе препятствий был преодолён противотанковый ров, брод, траншея с установкой мостового перехода. В задачи экипажей входила замена повреждённых колёс и поднятие танка Т-72 с использованием пневматического домкрата. На следующий день состоялся заезд бронированных ремонтно-эксплуатационных машин.

Отрыв по очкам не очень большой, поэтому вся борьба ещё впереди, - заявил первый заместитель начальника Омского автобронетанкового инженерного института полковник Дмитрий Солоницын.

Сегодня пройдёт следующий этап соревнований - огневая подготовка. Отборочный этап завершится 24 июня. Победители будут представлять Россию на международном этапе конкурса "Рембат-2017", который пройдёт в Омской области с 5 по 10 августа.

Теги  •  #Омский танковый институт #соревнование

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