"Авангард" вернул своего воспитанника из-за океана
Спорт  •  28 июня 2017, 09:17, последнее обновление 28 июня 2017, 10:02  •  печать

"Авангард" вернул своего воспитанника из-за океана

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Очередным новобранцем "ястребов" стал 20-летний Дмитрий Жукенов.

Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, "Авангард" заключил двустороннее соглашение сроком на два года с Дмитрием Жукеновым. Центральный нападающий с правым хватом возвращается в Омск после двухгодичного выступления в юниорской лиге Квебека (QMJHL).

В минувшем сезоне талантливый форвард был одним из лидеров "Шикутими", набрав 65 (18+47) очков в 64 встречах регулярного чемпионата. В розыгрыше плей-офф команда Жукенова дошла до полуфинала Президентского кубка во многом благодаря результативной игре россиянина, забросившего 6 шайб и отдавшего 15 результативных передач в 17 матчах.

Теги  •  #Дмитрий Жукенов #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  28 июня 2017, 09:33

В юношеском хоккее результаты отличные, теперь бы быстрее привыкнуть к взрослому хоккею.

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