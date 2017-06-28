"Авангард" вернул своего воспитанника из-за океана

Как сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, "Авангард" заключил двустороннее соглашение сроком на два года с Дмитрием Жукеновым. Центральный нападающий с правым хватом возвращается в Омск после двухгодичного выступления в юниорской лиге Квебека (QMJHL).

В минувшем сезоне талантливый форвард был одним из лидеров "Шикутими", набрав 65 (18+47) очков в 64 встречах регулярного чемпионата. В розыгрыше плей-офф команда Жукенова дошла до полуфинала Президентского кубка во многом благодаря результативной игре россиянина, забросившего 6 шайб и отдавшего 15 результативных передач в 17 матчах.