В Омской области пройдёт чемпионат России по велоспорту
Спорт  •  29 июня 2017, 16:39, последнее обновление 29 июня 2017, 16:42  •  печать

В Омской области пройдёт чемпионат России по велоспорту

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В Омск приедут более 50 российских спортсменов, которые сразятся на чемпионате и первенстве России.

С 30 июня по 2 июля на трассе "Горки" в Ростовке состоится чемпионат и первенство России по велоспорту-ВМХ. На соревнования приедут более 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртской и Мордовской Республик, Брянской, Пензенской и Омской областей.

Первый старт пройдёт 30 июня в 18:15, он будет в формате хроно-гонки. Торжественное открытие чемпионата и первенства России запланировано на 1 июля в 14:30. В 15:20 стартуют четвертьфиналы, подведение итогов которых состоится в 17:30.

2 июля в 11:00 пройдёт "Эстафета", победители которой станут известны в 13:30. На соревнования приедут участники Олимпиады в Рио-де-Жанейро Евгений Комаров и Ярослава Бондаренко. На чемпионате Омскую область будут представлять Константин Галямов и Никита Рожко, а на первенстве страны - Кристина Аникина, Виктор Винокуров, Георгий Герасименко, Юрий Копылов и Захар Поляков.

Теги  •  #велосипед #первенство России #чемпионат России

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