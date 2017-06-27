Воспитанник омского хоккея Владимир Ткачёв расторг контракт с "Адмиралом"

Права на 21-летнего нападающего остались за "моряками".

ХК "Адмирал" из Владивостока и лучший новичок КХЛ прошлого сезона Владимир Ткачёв расторгли соглашение о сотрудничестве. Как сообщает официальный сайт лиги, произошло это по инициативе хоккеиста. Генеральный менеджер приморского клуба Ильдар Мухометов поспешил успокоить дальневосточных любителей хоккея.

Расторжение контракта - технический момент, связанный с переподписанием нового соглашения, - отметил Мухометов. - Ткачёв - игрок "Адмирала", который будет радовать своей игрой наших болельщиков и в новом сезоне.

Несмотря на заявления функционера, существует вероятность обмена игрока, ставшего настоящим открытием сезона 2016/2017. В 54 встречах за "моряков" Ткачёв отметился 15 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами, став вторым бомбардиром команды.