Бывший омич попал в "Торонто" на драфте НХЛ
Спорт  •  26 июня 2017, 07:50, последнее обновление 26 июня 2017, 09:52  •  печать

Бывший омич попал в "Торонто" на драфте НХЛ

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Защитник Фёдор Гордеев был выбран "Торонто" в пятом раунде под 141-м номером.

На прошедшем драфте НХЛ уроженец Омска Фёдор Гордеев был выбран канадским клубом "Торонто". "Кленовые листья" выбрали защитника в пятом раунде под 141-м номером. Гордеев покинул Омск в семилетнем возрасте и с тех пор десять лет играет в Канаде.

У меня два паспорта - канадский и российский, - приводит слова Гордеева официальный сайт НХЛ. - Со сборной ещё не определился, но если такой выбор встанет, склонюсь в пользу России. Это мой дом, там я родился. Скажу правду: я не был готов, что меня выберет "Торонто". Но я очень рад. Канада - мой второй дом. Я обожаю здесь жить.

В прошедшем сезоне Фёдор Гордеев выступал за клуб "Флинт" в хоккейной лиге Онтарио. В 62 матчах защитник набрал 13 (3+10) очков по системе гол + пас.

Теги  •  #драфт #защитник

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  26 июня 2017, 09:04

В Торонто любят хоккей, так что Федору повезло. По поводу выбора сборной сомнений быть не должно - Россия!

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