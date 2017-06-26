Бывший омич попал в "Торонто" на драфте НХЛ

На прошедшем драфте НХЛ уроженец Омска Фёдор Гордеев был выбран канадским клубом "Торонто". "Кленовые листья" выбрали защитника в пятом раунде под 141-м номером. Гордеев покинул Омск в семилетнем возрасте и с тех пор десять лет играет в Канаде.

У меня два паспорта - канадский и российский, - приводит слова Гордеева официальный сайт НХЛ. - Со сборной ещё не определился, но если такой выбор встанет, склонюсь в пользу России. Это мой дом, там я родился. Скажу правду: я не был готов, что меня выберет "Торонто". Но я очень рад. Канада - мой второй дом. Я обожаю здесь жить.

В прошедшем сезоне Фёдор Гордеев выступал за клуб "Флинт" в хоккейной лиге Онтарио. В 62 матчах защитник набрал 13 (3+10) очков по системе гол + пас.