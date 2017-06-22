Елена Федотова стала первым новобранцем "Нефтяника" в межсезонье

Прекрасно знакомая омским болельщикам баскетболистка вернулась в команду после годичного отсутствия.

Пресс-служба омского "Нефтяника" объявила о заключении контракта с Еленой Федотовой. 27-летняя центровая, чей рост составляет 185 см, уже имеет опыт выступлений под руководством Елены Лазуткиной в сезонах 2014/2015 и 2015/2016. За два года в составе "бордовых" Федотова приняла участие в 90 играх и дважды становилась бронзовым призёром Суперлиги.

В минувшем сезоне Елена была одним из лидеров "Ставропольчанки-СКФУ", за которую отыграла 42 встречи, набирая в среднем по 9,5 очка, при 5 подборах и 1,9 результативных передачи за матч.

В настоящее время руководство "нефтяных" ведёт активную работу на трансферном рынке. Фамилии потенциальных новичков не разглашаются. Напомним, что ранее о своём уходе из омского клуба заявили сразу 4 баскетболистки: Яна Паневина, Виктория Едомаха, Мария Воробьёва и Дарья Павлова.