Елена Федотова стала первым новобранцем "Нефтяника" в межсезонье
Спорт  •  22 июня 2017, 11:14, последнее обновление 22 июня 2017, 11:15  •  печать

Елена Федотова стала первым новобранцем "Нефтяника" в межсезонье

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Прекрасно знакомая омским болельщикам баскетболистка вернулась в команду после годичного отсутствия.

Пресс-служба омского "Нефтяника" объявила о заключении контракта с Еленой Федотовой. 27-летняя центровая, чей рост составляет 185 см, уже имеет опыт выступлений под руководством Елены Лазуткиной в сезонах 2014/2015 и 2015/2016. За два года в составе "бордовых" Федотова приняла участие в 90 играх и дважды становилась бронзовым призёром Суперлиги.

В минувшем сезоне Елена была одним из лидеров "Ставропольчанки-СКФУ", за которую отыграла 42 встречи, набирая в среднем по 9,5 очка, при 5 подборах и 1,9 результативных передачи за матч.

В настоящее время руководство "нефтяных" ведёт активную работу на трансферном рынке. Фамилии потенциальных новичков не разглашаются. Напомним, что ранее о своём уходе из омского клуба заявили сразу 4 баскетболистки: Яна Паневина, Виктория Едомаха, Мария Воробьёва и Дарья Павлова.

Теги  •  #баскетбол #БК Нефтяник #Елена Федотова

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